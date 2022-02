Lions Wetzlar-Solms unterstützen Gute-Laune-Projekt

Vertreter des Lions Clubs Wetzlar-Solms bei der Übergabe an die Betreuer des Projektes "Klipsi" zusammen mit Teilnehmern in der Turnhalle der Goetheschule Wetzlar. Foto: Lions Club Wetzlar-Solms

WETZLAR - Der Lions Club Wetzlar-Solms unterstützt das Projekt "Klipsi - Bewegung macht Laune!" des Fußballvereins FSV "Hessen" Wetzlar mit 1000 Euro.

Das 2019 in Wetzlar gestartete Programm gibt Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Handicap eine Chance, fernab vom Leistungsgedanken an einem Spaß- und Bewegungsangebot teilzunehmen. "Die Teilnehmer kommen zusammen und werden in unterschiedlich gestalteten Unterrichtsstunden betreut, mit dem Ziel, lachende und fröhliche junge Menschen am Ende der Klipsi-Einheit ihren Eltern übergeben zu können", heißt es in einer Pressemitteilung des Lions Clubs.

Die Klipsi-Initiatoren Jacky Klippert und Maike Simbeck nahmen aus den Händen von Präsident Dirk Francovich und Vizepräsident Christopher Haas den Spendenscheck entgegen.