"Live am Dom" in Wetzlar geht weiter

Die Band "Lebendig" will mit ihren Songs die Menschen berühren, sie aber auch zum Tanzen bringen. Foto: Jennie Keil Fotografie

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - "Live am Dom" geht nach zwei Jahren coronabedingter Pause in neuem Gewand weiter. Vom 4. August bis zum 8. September gibt es an jedem Donnerstag von 19 bis 22 Uhr handgemachte Livemusik, kühle Getränke und warme Speisen. Die Konzerte werden präsentiert vom Veranstaltungsservice Thorsten van Elkan, von der Event-Agentur BBP Bernd Butz Promotion und vom Stadtmarketing Wetzlar. "Live am Dom" bleibt eintrittsfrei und wird durch die Ausgabe eines "Live am Dom Festivalbechers" mitfinanziert.

Lesen Sie auch: Trotz Hürden: Urlaubslust im Lahn-Dill-Kreis ungebrochen

Das Programm beginnt am 4. August mit "Big G and the Boozeheads"Die Formation war schon einige Male auf dem Domplatz zu sehen und spielt energiegeladene Titel der vergangenen 70 Jahre - von Little Richard bis Bruce Springsteen.

Fotos Die Band "Lebendig" will mit ihren Songs die Menschen berühren, sie aber auch zum Tanzen bringen. Foto: Jennie Keil Fotografie "Big G and the Boozeheads" spielen energiegeladene Titel von Little Richard bis Bruce Springsteen. Foto: Bernd Butz Promotion Die Formation "Inside Factory" aus dem Raum Siegen versprechen Hits aus den englischen und deutschen Charts. Foto: Bernd Butz Promotion Die "Tom Pfeiffer Band" bietet seit 15 Jahren "Best of Rock Classics". Foto: Bernd Butz Promotion "Boppin´ B" gelten als Deutschlands erfolgreichstes Rock'n'Roll-Quintett. Foto: Dirk Behlau 5

Am 11. August folgt "InsideFactory". Die sechs Musiker um Frontfrau Melanie aus dem Raum Siegen bieten Hits sowohl aus den englischen als auch den deutschen Charts.

Am 18. August gibt die "Tom Pfeiffer Band" ihre Visitenkarte auf dem Domplatz ab. Acht Top-Musiker und ihr fester Live-Tontechniker machen seit 15 Jahren gemeinsam die Musik, die ihnen am meisten Spaß macht: "Best of Rock Classics" mit ausgefeilten Arrangements und einem stimmgewaltigen Leadsänger.

Am 25. August heißt es ",Boppin´ B' is back in town". Die Band nennt sich selbst Deutschlands erfolgreichstes Rock'n'Roll-Quintett. Der musikalische Fünfer bespielt den Kontrabass gefühlt aus allen Himmelsrichtungen. Dieser wird zudem genauso erklommen wie die Verstärker, das Schlagzeug oder auch das ein oder andere Bandmitglied. Spaß haben und alles nicht allzu ernst nehmen - am wenigsten sich selbst: Das belegt auch der Titel des Anfang 2020 erschienenen Albums "We Don't Care".

"LIVE AM DOM"-FESTIVALBECHER Erstmals sind bei den kostenlosen Donnerstags-Konzerten auch die Gastronomen am Domplatz mit eingebunden: Wirt am Dom, Ratsschänke, Abbruchbar, Café Dolce und Café MundArt. Sie werden ihre Getränke im Festivalbecher nach außen verkaufen. Der "Live am Dom"-Festivalbecher ist über die gesamte Konzert-Reihe 2022 im August und September nutzbar. Der Bescher kostet einmalig 5 EuroDie Veranstalter von "Live am Dom" bitten, dass die Besucher keine eigenen Getränke mitbringenVeranstaltungsgastronom Thorsten van Elkan wird mit seinem Team für die Verpflegung der Gäste auf dem Wetzlarer Domplatz sorgen.

Am 1. September folgt auf dem Domplatz "SoundsLike"Rockige Party-Hits, gehärteter Pop, bedingungsloser Rock und ungebändigte Alternative-Musik sowie Punk und Heavy-Metal - vom 1980er-Jahre-Rock bis zu aktuellen Chart-Hits ist alles dabei, was das Herz begehrt.

Finale mit Gießener Band Lebendig

Das Konzert-Finale von "Live am Dom 2022" steigt am 8. September mit "Lebendig" aus Gießen. Paddi, Niki, Seppi und Rob lieben es, Musik zu machen. Ob bei einem spontanen Straßenkonzert, auf einer großen Bühne oder einfach nur im Proberaum - Musik ist ihr Leben. Am glücklichsten sind die Jungs, wenn ihre Songs die Menschen berühren, die sich angesprochen fühlen, Hoffnung in den Texten finden oder einfach ausgelassen dazu tanzen. Im vergangenen Jahr haben die vier zusammen mit dem Produzenten Peter Hoffman, der schon "Tokio Hotel" entdeckte, ihren eigenen Songs den letzten Schliff gegeben. "Lebendig" hat sich als Band über die Region hinaus einen Namen gemacht und spielt derzeit live als Support bei Ben Zucker.

Um ein Verkehrschaos und den Suchverkehr in der Altstadt zu vermeiden, bitten die Veranstalter, die öffentlichen Parkplätze in der Stadthalle, am Franzis, auf der Lahninsel und Zwack´schen Lahninsel sowie am neuen Rathaus und der Bachweide zu nutzen. Die Stadtpolizei werde bei jeder Veranstaltung in der Altstadt konsequent kontrollieren. Die Zufahrt zum Domplatz wird für den Durchgangsverkehr während der Veranstaltung gesperrt. Ebenso sind keine Parkplätze vor dem Stadthaus vorhanden. Die Fahrzeuge vom Brodschirm werden über die Schwarzadlergasse und Weißadlergasse abgeleitet. Die Sperrungen und Umleitungen gelten an den Tagen jeweils von 17 bis 24 Uhr.

Lesen Sie auch: Sexspiel in Dillenburger Garage endet mit dem Tod