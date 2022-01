Live-Ticker: Zwei Demos rund um Corona-Maßnahmen in Wetzlar

An der Avignonanlage haben sich Anhänger des Bündnisses "Widerstand" zur Gegendemo versammelt. Foto: Pascal Reeber

WETZLAR - Um 15 Uhr haben in der Wetzlarer Innenstadt gleich zwei Demos begonnen: Auf dem Festplatz Bachweide haben sich Impfgegner und Kritiker der Corona-Maßnahmen getroffen, und an der Avignonanlage sind Gegendemonstranten einem Aufruf des Bündnisses "Widerstand" gefolgt. Die Entwicklungen im Überblick.

15.10 Uhr: Unserer Schätzung nach haben sich an der Avignonanlage rund 250 Teilnehmer der Gegendemonstration vom Bündnis "Widerstand" angeschlossen. Jung und alt sind dabei, Vertreter von Parteien und Gewerkschaften. Sie planen, sich an der Schützenstraße mit Bettlaken aufstellen, um zu zeigen, dass sie und nicht die Querdenker und Impfgegner in der Mehrheit sind.

Die Gegendemo an der Avignonanlage. (Foto: Pascal Reeber)

Der Aufzug der Impfgegner setzt sich unterdessen auch allmählich in Bewegung, über das Dillufer, Neustadt, Leitzplatz, Bergstraße und Philosophenweg schließlich wieder zurück zur Bachweide.

14.58 Uhr: Auf dem Festplatz Bachweide haben sich ersten Schätzungen der Polizei zufolge rund 700 Gegner der Corona-Maßnahmen versammelt. Sie skandieren "Auf die Straße für die Kinder!", verteilen Plakate und Schilder.