Lkw verursachen Chaos am Forum

Trotz des Durchfahrtverbots kommt es in der Spinnereistraße im Bereich unter der Brücke immer wieder zu chaotischen Situationen. Archivfoto: Pascal Reeber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Im Zuge der Bauarbeiten an der Taubensteinbrücke der B 49 bei Wetzlar ist seit einigen Tagen die Spinnereistraße im Bereich unter der Brücke (am Forum) voll gesperrt. Trotz des Durchfahrtverbots kam es in den vergangenen Tagen immer wieder zu chaotischen Situationen durch festgefahrene Lkw.

Aus diesem Anlass weisen die Verkehrsbehörde Hessen Mobil, die Stadt Wetzlar und die Polizei dringend auf die Beachtung und Einhaltung der Beschilderung hin. Diese verbietet unter anderem Lkw die Einfahrt in die Spinnereistraße, da die Beschaffenheit der Behelfsausfahrt nicht für größere Fahrzeuge geeignet ist.

Die Sperrung der Spinnereistraße ist notwendig, um währenddessen in diesem Bereich der Taubensteinbrücke die Brückenlager - die Verbindungselemente zwischen dem Brückenüberbau und dem Brückenwiderlager - auszutauschen. Diese Sperrung wird voraussichtlich vier Wochen andauern. Auch die Auffahrt zur B 49 in Richtung Gießen im Bereich Bannstraße/Bahnhofstraße ist voll gesperrt. Der Verkehr wird über die Gloelstraße, die Brückenstraße und die Garbenheimer Straße großräumig umgeleitet. Entsprechende Schilder an den relevanten vorgelagerten Knotenpunkten weisen schon frühzeitig auf diese Umleitung hin.

Weiterführende Links

Provisorische Wegeführung

Aus Richtung Bannstraße ist die Zufahrt zur Spinnereistraße bis zum ehemaligen Lahnhofparkplatz jedoch möglich. Der abfließende Verkehr von dort wird über eine provisorische Wegeführung über das Gelände des ehemaligen Lahnhofs zur Eduard-Kaiser-Straße geführt.