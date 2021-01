Lockdown: "Vielen Friseuren droht bald das Aus"

Ähnlich dem Vorbild der Veranstaltungsbranche, die unter dem Motto "Alarmstufe Rot" in den vergangenen Monaten immer wieder auf ihre angespannte wirtschaftliche Lage aufmerksam gemacht hat, hatte zunächst der Landesinnungsverband des Friseurhandwerks in Bayern und jetzt auch Hessen unter dem Motto "Lasst euer Licht an!" dazu aufgerufen, 24 Stunden das Licht in den derzeit ungenutzten Läden anzumachen. "Wir kämpfen um unsere Existenz und wollen arbeiten" sowie "Wir werden von unseren Kunden zurückerwartet" waren Botschaften, die die Friseure in diesem Zusammenhang formulierten. (kel)