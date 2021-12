Löschwasser macht B 49 bei Wetzlar zur Eisbahn

Nichts ging mehr auf der B 49 am Montagabend Richtung Limburg. Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Der Brand eines BMW und gefrierendes Löschwasser hat am Montag, 20. Dezember, eine Vollsperrung der Bundesstraße 49 bei Wetzlar in Fahrtrichtung Limburg verursacht.

Gegen 22 Uhr stoppte der BMW-Fahrer seinen Wagen zwischen den Anschlussstellen Wetzlar-Ost und Garbenheim, da Qualm aus der Motorhaube kam. Kaum abgestellt schlugen Flammen aus dem Motorraum. Die Feuerwehr rückte an und löschte das Feuer. Allerdings gefror das Löschwasser und verwandelte die Fahrstreifen in Rutschbahnen, sodass die Bundesstraße ab Wetzlar-Ost auch nach dem Feuerwehreinsatz für den Verkehr gesperrt bleiben musste. Die Bereitschaft der Straßenmeisterei rückte an und streute die Fahrbahnen ab. Aufgrund der Hitzeentwicklung ist eine Beschädigung der Teerdecke nicht auszuschließen. Gegen 0 Uhr waren alle erforderlichen Arbeiten abgeschlossen und das Unfallfahrzeug abgeschleppt, sodass die Sperrung aufgehoben werden konnte.

Derzeit geht die Polizei von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden.