Loslassen und Neuanfang

Aus gegebenem Anlass nun doch noch ein paar Fragen zum Thema Wölfe an Elli H. Radinger.

Jüngst sorgten angebliche Wölfe in Schöffengrund für Unruhe. Sollte ich in Feld, Flur oder Wald einem Wolf begegnen, wie verhalte ich mich am besten?

"Ich kommentiere grundsätzlich keine unbestätigten Sichtungen wie die vermeintliche Wolfssichtung in Schöffengrund. Dennoch kann heutzutage jederzeit und überall in Deutschland ein Wolf auftauchen. Mein Tipp: nicht weglaufen, stehen bleiben, den Wolf laut ansprechen, etwa "Hey Wolf, hau ab!!!" - und nicht vergessen, sich über den seltenen Anblick zu freuen."

Und wenn ich meinen Hund dabei habe?

"Der Hund gehört im Wald an die Leine und bei einer Wolfsbegegnung nah am Besitzer."

Wölfe wurden aber auch schon in Ortschaften gesehen?

"Natürlich. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Wölfe auf ihren Wanderungen die kürzeste und einfachste Strecke nehmen, die auch durch ein Dorf gehen kann."

Aber wann kann ein Wolf einem Menschen gefährlich werden?

"In allen Fällen, in denen bisher Wölfe Menschen angegriffen haben, wurden sie zuvor von ihnen gefüttert. Wölfe füttern ist ein absolutes No-Go."

Erkennt man denn in der freien Wildbahn, ob das Wolf oder nur ein Schäferhund ist?

"Es gibt sehr wolfsähnliche Hunde, z.B. der Tschechoslowakische Wolfshund, die ein Laie kaum von Wölfen unterscheiden kann."