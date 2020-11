Lothar Mulch tritt bei Wetzlarer OB-Wahl für AfD an

Jetzt teilen:

WETZLAR - Lothar Mulch wird für die AfD am 14. März 2021 bei der Wahl zum Oberbürgermeister in Wetzlar antreten. Das teilte der AfD-Stadtverband Wetzlar am Montag mit.

Mulch, der in seiner Bewerbungsrede den amtierenden Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) und den hauptamtlichen Stadtrat Norbert Kortlüke (Grüne) als "abfallpolitische Dilettanten" bezeichnete, tritt unter anderem dafür ein, den Neubau der B 49 an ihrem bisherigen Standort umzusetzen. "Jeder Meter, den sich diese Straße von Wetzlar entfernt, kostet uns Kaufkraft", so Mulch.

Schwerpunkte seines Programms seien Bürgernähe, der innerstädtische Verkehr und die öffentliche Sicherheit. Der 59-jährige Mulch ist Vorsitzender der AfD-Fraktion im Kreistag und Spitzenkandidat der AfD-Liste für die Kommunalwahl.

"Es ist gut für Wetzlar und die AfD im LDK, dass wir an der OB-Wahl teilnehmen. Lothar Mulch ist in schwierigen Zeiten der richtige Mann für unsere alte Reichsstadt", so der Vorsitzende des AfD-Kreisverbandes, Willi Wagner.