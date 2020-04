Lothar Rühl erlebt Corona-Sicherheitsmaßnahmen im Wetzlarer Krankenhaus

Unser Autor Lothar Rühl hat das Klinikum Wetzlar wieder verlassen. Foto: Lothar Rühl

WETZLAR. "Bitte setzen Sie eine Atemschutzmaske auf. Hier in der Klinik besteht Mundschutzpflicht". Freundlich, aber bestimmt weist mich die Dame am Empfang des Wetzlarer Klinikums darauf hin, dass in Zeiten von Corona nicht nur die Operateure sich schützen. Alle Ärzte, Pflegekräfte und anderen Mitarbeiter, ebenso die Patienten, sind seit Wochen nur noch mit Mundschutz im Krankenhaus unterwegs.

Schon der Weg zum Klinikeingang ist mit etlichen Schildern markiert, die eindeutig sind: "Keine Corona-Testungen am Klinikum Wetzlar. Gehen Sie zum Ärztlichen Bereitschaftsdienst". Wer diese Schilder übersehen sollte, wird an der Drehtür durch ein Stoppschild angehalten.

Wer den Eingang in die Klinik passiert, wird bereits dort durch ein Desinfektionsgerät für die Hände begrüßt. Niemand kommt an der Anmeldung vorbei. Dort wird für jeden Eintretenden ein Fragebogen ausgefüllt. Genauer, eine Covid-19-Verdachtserklärung. "Zeigen Sie Erkältungssymptome wie Fieber und Husten? Waren Sie in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet? Hatten Sie Kontakt zu einem bestätigten Covid-19-Fall?"

Bänder trennen die Laufwege voneinander

Erst wenn der Eintretende alle diese Fragen mit Nein beantwortet hat, wird er gefragt, wo er denn hin wolle. Besuche sind derzeit im Klinikum nicht möglich. Zum Besuch im Röntgenbereich, zur Voruntersuchung und Anmeldung für einen Krankenhausaufenthalt und bei der Aufnahme in die Klinik wird jedes Mal ein neuer Erfassungsbogen ausgefüllt. "Sicherheit für die Patienten und das Personal hat oberste Priorität", erklärt Pressesprecherin Stefanie Mohr.

Wer die Anmeldung geschafft hat, wird durch Bänder im Gang ins Krankenhausgebäude geleitet, abgetrennt von den Personen, die gerade die Klinik verlassen.

Ich habe alle Hürden geschafft und bin auf dem Weg zu meiner Station. Menschen, die mir begegnen, achten darauf, dass der Abstand von etwa zwei Metern eingehalten wird. Das Café Oase im Eingangsbereich des Klinikums Wetzlar ist zwar geöffnet. Doch der Sitzbereich ist abgebaut. Auch im Fahrstuhl halten die Leute Distanz.

Die Patientenzimmer, die ich auf dem Weg zu meinem Bett passiere, weisen nur wenig besetzte Betten auf. Einzig ich habe wohl ein Drei-Bett-Zimmer mit voller Besetzung erwischt. Zwischen den Betten passt kaum ein Rollator durch. Ständig stößt mein Bettnachbar deshalb gegen meine Schlafgelegenheit. Hier ist die zwei Meter Distanz kaum einzuhalten.

Als es in den Operationssaal geht, habe ich selbstverständlich eine Schutzmaske auf. Vor der Narkose muss diese abgenommen werden, denn ich werde mit Sauerstoff versorgt. Nach wenigen Minuten bin ich unter Narkose. Als ich zweieinhalb Stunden später im Aufwachraum zu Bewusstsein komme, erhalte ich sofort wieder einen Mundschutz. Nur im Patientenzimmer nehmen wir die Masken ab.

Jeder Mitarbeiter-Kontakt wird protokolliert

650 Betten, fast 29 000 Patienten pro Jahr, 192 Ärzte und 523 Pflegekräfte sind eine hohe Verantwortung - auch in Corona-Zeiten. Deshalb wird jeder Kontakt eines Mitarbeiters mit einem Patienten protokolliert. Alle, ob Chefarzt, Physiotherapeutin oder Putzfrau, tragen in eine Tabelle ein, wann sie wie lange bei dem Patienten im Zimmer oder bei einer Untersuchung in Kontakt waren. Das Protokoll wird Bestandteil der Patientenakte. So kann im Nachhinein leichter festgestellt werden, wer mit dem Patienten in Berührung kam.

Schon am 17. März hatte die Klinik ein generelles Besuchsverbot erlassen. "Wir werden ab sofort alle medizinischen Eingriffe und Behandlungen verschieben, wenn nach medizinischer Einschätzung davon auszugehen ist, dass die Erkrankten in den kommenden zwei Monaten ohne diese Versorgung auskommen können", erklärte Tobias Gottschalk, Geschäftsführer der Lahn-Dill-Kliniken, Mitte März. Akute und dringende Operationen werden weiterhin durchgeführt, auch die Kreißsäle sind geöffnet. Notfälle werden wie gewohnt behandelt.

Aktuell werden auf der Quarantäne-Station 20 Patienten mit begründetem Corona-Verdacht behandelt, erläutert Mohr. "Für alle Patienten mit Covid-19-Erkranungen und deren Angehörige haben wir eine sogenannte Kontaktbrücke eingerichtet. Diese Funktion wird von einer unserer Mitarbeiterinnen übernommen. Sie nimmt mit den Angehörigen telefonisch Kontakt auf. Die Mitarbeiterin ist für diese Aufgabe freigestellt und speziell qualifiziert. Im Gegensatz zu dem Pflegepersonal und den Ärzten der Station hat sie die nötige Zeit in Ruhe den Patienten und den Angehörigen zu sprechen und so auch den Kontakt zu halten."

Auch wenn die Klinik umfangreiche Vorsichtsmaßnahmen seit Wochen umsetzt, wurde am 29. März bekannt, dass eine Pflegekraft am Klinikum positiv auf das Coronavirus getestet und in häusliche Quarantäne geschickt wurde. "Zum Glück hatte die Mitarbeiterin nur wenig Kontakt im Haus, sodass der Betrieb am Klinikum Wetzlar wie gewohnt weiter laufen kann", ließ Tobias Gottschalk, Geschäftsführer der Lahn-Dill-Kliniken, bekannt geben. Die Mitarbeiterin war nicht in einem Risikogebiet und hatte keinen wissentlichen Kontakt zu Corona-Patienten. "Wir testen derzeit alle unsere Patienten, mit denen die Pflegekraft Kontakt hatte", erläuterte Gottschalk. "Außerdem werden alle Mitarbeiter, die mit ihr Kontakt hatten, getestet."

Der Aufnahmestopp wurde in der ersten Aprilwoche wieder aufgehoben: Werdende Väter dürfen wieder in den Kreißsaal und auch für Angehörige Sterbender ist das generelle Besuchsverbot gelockert. Auch auf der Kinderstation gibt es Erleichterungen. Täglich darf ein Erziehungsberechtigter für eine Stunde Mädchen und Jungen auf ihren Krankenzimmern besuchen.