Lotte soll Goethestadt Wetzlar mobil machen

Der Nahverkehrsplan ist Grundlage für Planung und Organisation des Nahverkehrs. Das geht von der Zahl der Linien und den Betriebszeiten bis hin zur Ausstattung der Busse. Als Sonderstatusstadt ist Wetzlar Aufgabenträgerin für den Öffentlichen Personennahverkehr, also verantwortlich dafür, ein ausreichendes Angebot im Nahverkehr anzubieten. In den übrigen kreisangehörigen Kommunen übernimmt der Lahn-Dill-Kreis diese Aufgabe.

1996 hat die Stadt Wetzlar den ersten Nahverkehrsplan aufstellen lassen, er wurde 2006 und 2014 fortgeschrieben. Im Sommer 2020 startete die Neuaufstellung des Nahverkehrsplans.

Das beauftragte Planungsbüro hat zunächst die Ist-Daten erhoben. Aus diesen Daten, den Eingaben der Bürger und Verbände in der ersten Beteiligungsrunde und den Ergebnissen eines begleitenden Arbeitskreises erstellt das Büro nun ein Angebotsprofil, also eine Art Entwurf für den künftigen Nahverkehrsplan. Der Vergleich von Soll- und Ist-Zustand zeigt die Mängel im ÖPNV und verdeutlicht, was geändert werden muss. Auch das Angebotsprofil will die Stadt öffentlich zur Diskussion stellen. (pre)