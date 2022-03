"Lucie Kurlbaum-Beyer-Platz" symbolisch benannt

Die Aktion in der Bahnhofstraße war eine erste Veranstaltung zum WeltfrauentagAm Aktionstag am Dienstag, 8. März, zeigt der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), Kreisverband Lahn-Dill um 19 Uhr den Film "Die Unbeugsamen" per Stream. Anschließend diskutieren Schmidt und Erika Lotz, ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete von 1994 bis 2005.

Eine Anmeldung per E-Mail an giessen@dgb.de ist nötig bis Montag, 7. März. Interessenten erhalten dann den Link zum Film und zur Diskussion über Zoom.