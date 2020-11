Luitjens-Taylor führt Liste der Wetzlarer Grünen an

Mit Leidenschaft für grüne Themen gehen die Kandidaten des Grünen-Stadtverbands in die Kommunalwahl. Foto: Grüne Wetzlar

WETZLAR - 28 Plätze umfasst die Liste des Stadtverbands von Bündnis 90/Die Grünen für die Wahl zur Wetzlarer Stadtverordnetenversammlung am 14. März 2021. Unter strikter Einhaltung der Corona-Regeln fand die Aufstellung in den Kulturhallen in Naunheim statt. Die Kandidaten für die Plätze eins bis 15 wurden einzeln, die Plätze 15 bis 28 im Block gewählt.

"Die Liste kann sich sehen lassen", sagte der Stadtverbandsvorsitzende Norbert Kortlüke, "sie bildet das ganze Spektrum unserer Gesellschaft ab. Alle Altersgruppen und unterschiedlichste Berufsgruppen seien vertreten. Vorstandssprecherin Amber Luitjens-Taylor wurde auf Listenplatz eins gewählt. Die 28 Kandidaten würden das Grünen-Wahlprogramm mit Leidenschaft vertreten, sie freue sich auf den Wahlkampf, sagte Luitjens-Taylor. Auch Thorben Sämann auf Listenplatz zwei ist überzeugt, dass ein "starker Wahlkampf mit der gewählten Gruppe stattfinden wird." Ziel sei es, im Stadtparlament die Themen Klima-, Umwelt- und Artenschutz weiter vorantreiben. Sämann: "Dazu gehören für mich unbedingt auch die Verkehrswende für Wetzlar sowie das Vorantreiben der Digitalisierung, um nur einige Themenbereiche zu nennen."

In Mitgliederversammlung wurden außerdem Listen für die Ortsbeiräte in Münchholzhausen und Naunheim aufgestellt. Die Wahl der Kandidaten für weitere Ortsbeiräte wie zum Beispiel in Garbenheim und Nauborn soll zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden.