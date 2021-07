Machen Sie mit und schicken dem Stadtmarketing Ihren "Wetzlar-Moment"

Jetzt teilen:

Unter dem Motto "Zeig uns deinen Wetzlar Moment!" startet ab heute, Donnerstag, 1. Juli, ein Fotowettbewerb des Wetzlarer Stadtmarketings. Bis zum 1. August kann jeder sein persönliches Wetzlar-Motiv entweder per an E-Mail foto@aktion-wetzlar.de senden oder dieses auf Facebook beziehungsweise bei Instagram mit dem Hashtag"#MeinWetzlarMoment" versehen. Einschränkungen bei der Motivwahl gibt es so gut wie keine: Ansichten, Begegnungen oder andere Situationen. Und mitmachen kann dabei auch jeder, egal, ob es der Schnappschuss mit dem Handy oder das Foto mit einer Profi-Kamera ist. Die besten Bilder werden von einer Fach-Jury bewertet, der unter anderem Oliver Richter, Leiter der Leica Akademie im Leitz Park, angehört. Eine Auswahl der Fotos wird, wie bei diesem Bild von Akan Kaplan, in der WNZ, auf mittelhessen.de und den Social-Media-Kanälen des Stadtmarketings veröffentlicht. Mitmachen lohnt sich: Denn für die besten Fotografen gibt es pro Kanal ein Leica-Online-Training zu gewinnen. Außerdem werden in jeder Kategorie/Kanal Einkaufsgutscheine aus dem Wetzlarer Handel und der Gastronomie verlost. Pro Kanal werden jeweils Gutscheine im Wert von 300 und 200 Euro - in Summe also 1500 Euro - verlost. kel/Foto: Akan Kaplan