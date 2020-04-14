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Dienstag, 14.04.2020 - 18:30
4 min

Machen wir nichts, sind wir verloren

Kunstvermittlung in Zeiten von Corona muss neue Wege gehen. Michael Marks und Jacqueline Wood von der Wetzlarer Galerie am Dom gehen sie.

Neue Wege in Zeiten des Kontaktverbots: Die Galerie am Dom stellt einen 360-Grad-Rundgang durch die Schau "Wall Sculptures" im Badehaus Bad Soden mit Werken von David Gerstein online. Screenshot: Stefan Gombert

Neue Wege in Zeiten des Kontaktverbots: Die Galerie am Dom stellt einen 360-Grad-Rundgang durch die Schau "Wall Sculptures" im Badehaus Bad Soden mit Werken von David Gerstein online. Screenshot: Stefan Gombert

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Neue Wege in Zeiten des Kontaktverbots: Die Galerie am Dom stellt einen 360-Grad-Rundgang durch die Schau "Wall Sculptures" im Badehaus Bad Soden mit Werken von David Gerstein online. Screenshot: Stefan Gombert

Neue Wege in Zeiten des Kontaktverbots: Die Galerie am Dom stellt einen 360-Grad-Rundgang durch die Schau "Wall Sculptures" im Badehaus Bad Soden mit Werken von David Gerstein online. Screenshot: Stefan Gombert

Führen die Galerie am Dom: Michael M. Marks und Jacqueline Wood. ? Foto: Gert Heiland

Führen die Galerie am Dom: Michael M. Marks und Jacqueline Wood. ? Foto: Gert Heiland

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