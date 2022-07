Maffay im Wetzlarer Rosengärtchen

Special Guests beim Maffay-Abend: David Domine (l.) und Martin Neitzel (r.) unterstützen Dirk Daniels. Foto: SG Events & Medien

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Dirk Daniels singt Peter Maffay: Der Wetzlarer Musiker und Entertainer präsentiert am Freitag, 12. August, auf der Freilichtbühne im Wetzlarer Rosengärtchen seine neue Show "Mission to Maffay".

Zusammen mit seiner Begleitband spielt er die größten Hits von Schlager-Rockstar Peter Maffay aus insgesamt vier Jahrzehnten.

Daniels erfüllt sich mit der Show an seinem eigenen Geburtstag einen lang gehegten, musikalischen Traum: "Als riesengroßer Peter-Maffay-Fan bin ich mit seiner Musik aufgewachsen und habe zahlreiche Livekonzerte von ihm erleben dürfen", schwärmt er. "Mission to Maffay" soll ein einmaliges Projekt sein.

Zehn Prozent der Einnahmen für die "Kleine Bühne"

Die Musiker von "Mission2Party" samt ihrer Brass-Sektion werden Daniels' Begleitband sein und für den passenden Maffay-Sound sorgen. Als Special Guests werden die Musikerkollegen des "Dirk Daniels Project", David Domine und Martin Neitzel, sowie der Wetzlarer Musiker Bernd Schöne mit auf der Bühne stehen. Schöne ist als "größter Peter-Maffay-Fan und -Interpret" über den Lahn-Dill-Kreis hinaus bekannt und steht seit über 40 Jahren auf der Bühne.

Fotos Special Guests beim Maffay-Abend: David Domine (l.) und Martin Neitzel (r.) unterstützen Dirk Daniels. Foto: SG Events & Medien Die Musiker von "Mission2Party" samt ihrer Brass-Sektion werden Daniels Begleitband sein und für den passenden Maffay-Sound sorgen. Foto: Jörg Zimmermann 2

Schöne hat in den vergangenen Jahrzehnten über 55 000 Euro an die Peter-Maffay-Stiftung gespendet. Nun ist er selbst auf Hilfe angewiesen: Die Corona-Krise hat ihn und seine legendäre Musikkneipe, die "Kleine Bühne" in Wetzlar, in der viele heimische Bands ihre musikalischen Anfänge genommen haben, hart getroffen. "Die Musiker und ich sind uns einig: Bernd Schöne verdient unser aller Respekt", sagt Dirk Daniels. Daher wird er zehn Prozent aller Einnahmen an Bernd Schöne zur Erhaltung der "Kleinen Bühne" spenden, damit sich auch in Zukunft noch viele Künstler dort der Öffentlichkeit präsentieren können.

Das Konzert im Rosengärtchen beginnt um 20 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Tickets zum Einheitspreis von 22 Euro gibt es online auf www.dirkdaniels.de.