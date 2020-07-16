Mallorca: "Die Wirte sind traurig und sauer"

Dichtes Gedränge an der "Bierstraße": Touristen aus Deutschland sollen am Ballermann Party gemacht haben, ohne sich um die Corona-Regeln zu scheren. Foto: Michael Wrobel/Birdy Media/dpa
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JOHANNES KRAYER
Johannes Krayer lebt seit 2011 auf der Insel. Seitdem ist er
Redakteur bei der deutschsprachigen Mallorca-ZeitungSein Volontariat hat der 37-Jährige von 2008 bis 2010 bei der Zeitungsgruppe Lahn-Dill in Wetzlar absolviert.
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