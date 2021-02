Mangos sorgen fürs Mittagessen

Mangos Foto: Tikato

WETZLAR/BRAUNFELS/GIESSEN - Wetzlar/Braunfels/Gießen (red). Der Corona-Pandemie zum Trotz gibt es eine erfreuliche Nachricht: Die erntefrischen Mangos der Sorte "Ameli" werden im April in Burkina Faso geerntet. Damit kann in Mittelhessen die traditionelle Aktion "Tausche Mangos gegen Schule" wieder Fortsetzung finden.

Die tropischen Köstlichkeiten werden in der ersten Maiwoche vom Hauptveranstalter im Dekanat Böblingen abgeholt. Der feste Preis für eine Mango beträgt für alle Abgabestellen drei Euro. Zusätzliche Spenden für das Projekt werden gerne entgegengenommen. Mit dem Erlös der etwa 80 000 Früchte in Deutschland können am Ende Schüler mit 600 000 warmen Mahlzeiten in Schulkantinen unterstützt werden. Zuschüsse zu Lehrergehältern und Hilfe bei aktuellen Notfällen bei Schulbauten gehören zum Projekt. Der Erlös der Aktion im heimischen Raum deckt etwa zehn Prozent der Gesamtaktion ab.

Ab sofort werden Vorbestellungen bis zum 15. März entgegengenommen. Das Angebot wird ab Freitag, 7. Mai, nach Vereinbarung in Naunheim, Sonnenstraße 22, bei Renate Wagner, Telefon 0 64 41-15 66, E-Mailren.wa@web.de, bereitstehen.

Vorbestellungen bei "Tikato" sind ab sofort unter der E-Mail-Adresse katharina.graben@gmx.de und Telefon 0 64 41-7 70 74 94 möglich. "Tikato" wartet auf die Kundschaft auf dem Markt am Domplatz am Samstag, 8. Mai, von 8 bis 13 Uhr - solange der Vorrat reicht.

Alle "Tikato"-Vorbestellungen von Weltläden, Privatpersonen und Kirchengemeinden werden am Montag, 10. Mai, von 9 bis 19 Uhr bedient: Dalheim, Berliner Ring 72 (gegenüber Nr 49, Garage Wilmers). Es gelten alle üblichen Corona-Hygieneregeln. In Braunfels bieten die "Tikato"-Leute - auch mit sofortiger Vorbestellung - die Mangos an: am Samstag 8. Mai von 9 bis 12 Uhr gegenüber dem alten Post-Parkplatz am Kurpark. Kontakt: Lore und Wolfgang Gerster, Telefon 0 64 42-52 62