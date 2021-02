Mann schlägt in Wetzlar einfach zu

Die Polizei sucht nach einem jungen Mann, der in Wetzlar zwei Menschen geschlagen hat. Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Ein ungewöhnlicher Fall beschäftigt derzeit die Ermittlungsgruppe der Wetzlarer Polizei. Ein junger Mann schlug am Donnerstagmorgen einem Mann und einer Frau ins Gesicht.

Gegen 6.50 Uhr stand ein 28-jähriger Wetzlarer in der Gloelstraße an der Bushaltestelle in Höhe der Firma Zeiss. Ein junger Mann kam auf ihn zu und bat um eine Zigarette. Als der Mann erklärte ihm, dass er keine habe, schlug ihm der Unbekannte mit der flachen Hand mehrfach ins Gesicht. Der Angegriffene wehrte sich und schlug seinerseits zurück. Mit blutender Nase ging der Unbekannte in Richtung Moritz-Hensold-Straße davon. Der Angreifer war etwa 20 Jahre alt, von schlanker Gestalt und dunkel gekleidet.

Um 7.25 Uhr weckten Schläge gegen den Rollladen ihres Fensters eine Frau in der Straße "Johanneshof". Sie öffnete das Fenster, ein junger Mann stand davor und wollte eingelassen werden. Die 47-Jährige verneinte, worauf der Unbekannte ihr mit der flachen Hand ins Gesicht schlug. Der etwa 20 Jahre alte Mann war schwarz gekleidet, hatte ein schwarzes längeres Pony im sogenannten "Emo-Style" und machte auf das Opfer einen verwirrten Eindruck. Auffällig waren blutverschmierten Hände und die blutverkrustete Nase.

Hinweise an die Polizei unter Telefon 0 64 41-91 80.