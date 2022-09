Manuel Christill aus Wetzlar: Ein Leben für die Musik

Manuel Christill produziert Musik im eigenen Heimstudio. Foto: Sebastian Reh

WETZLAR - Es ist schwül, bestimmt um die 30 Grad. Der Wetzlarer Manuel Christill trägt trotzdem einen Pulli. Kein Wunder. Eine Klimaanlage brummt in seinem Arbeitszimmer. 22 Grad Celsius steht auf der Anzeigetafel. "Ich habe es gerne etwas kühler", sagt Christill. Seine Computer würden dadurch nicht so schnell heiß laufen. Außerdem müsse er seine Instrumente dann seltener stimmen. Christill ist Musiker. Und für die Musik ist er bereit, einiges in Kauf zu nehmen.

Die Schule hat er nach der neunten Klasse verlassen. Doch anstatt eine Ausbildung zu beginnen, hat er sich auf seine Leidenschaften konzentriert. "Meine Mutter ist Lehrerin. Sie fand das erst mal nicht so geil", erinnert sich Christill. Doch seine Eltern hätten es verstanden und ihn immer unterstützt.

Nicht nur die Musik, sondern auch das Filmen zählt zu seinen Leidenschaften. Musikproduktion, verschiedene Instrumente, Videoschnitt, Bildbearbeitung - all das habe sich Christill selbst beigebracht. Das Lernen in der Schule habe ihm weniger gelegen.

"Ich stell' die Musik über alles. Ich kann mich dadurch komplett ausleben", sagt Christill. Sein Arbeitszimmer ist eigentlich ein kleines Tonstudio. An den Wänden hängt Noppenschaumstoff. Eine Akustik- sowie eine E-Gitarre stehen in dem Zimmer. Dazu kommen ein Klavier und ein E-Schlagzeug. Ein Mikrofonarm ist an seinem Schreibtisch befestigt. Links und rechts neben seinem Mac-Computer stehen Studiomonitore. Vereinfacht gesagt: verdammt gute Lautsprecher.

Der 22-Jährige ist ambitioniert, will mit seiner Musik durchstarten. Aber naiv ist er auch nicht. "Wenn du riesige Erwartungen hast, kannst du dich nur enttäuschen", sagt er und fügt hinzu: "Wenn's nichts wird, wird's halt nichts."

Rolle im Goetheschul-Musical "Atomic"

Doch Christill tut viel dafür, dass es was wird. Der 22-Jährige hat im Musical "Atomic" der Musicalgruppe der Goetheschule Wetzlar mitgespielt. Seinen neusten Pop-Song, "Beat Me Free", hat er in einem professionellen Tonstudio aufgenommen. Er hat Geld in die Produktion und das Marketing gesteckt. Und in den Sozialen Medien, auf Instagram und Tiktok, macht er mit kurzen Videoclips auf sich aufmerksam.

Christill ist ehrgeizig, scheint sich aber nicht zu überschätzen. Er weiß, dass er privilegiert ist. Er wohnt zu Hause, seine Eltern unterstützen ihn. "Aber auf Dauer läuft das nicht", weiß auch er. Sein Ziel ist es, irgendwann so viel Geld mit der Musik zu verdienen, dass er davon leben kann.

Den Durchbruch hat der Musiker aber noch nicht geschafft. Auf der Musik-Streaming-Plattform Spotify haben seine Songs ein paar Tausend Aufrufe, monatlich hat er etwas mehr als 300 Hörer. "Ich habe das Gefühl, jetzt geht es erst richtig los", sagt der Musiker.

Christill entsperrt seinen Mac und öffnet eine Datei. Es ist ein Lied, an dem er gerade arbeitet. "Es soll in die Richtung House, EDM (Electronic Dance Music, Anm. d. Red.) gehen", erklärt er. Darunter versteht man Genres, die gerne in Clubs gespielt werden.

Kostprobe eines neuen Songs

In dem Musikprogramm auf seinem Computer sieht man viele bunte Rechtecke. Es sind die Tonspuren, aus denen er das Lied zusammenbaut. Christill drückt auf Play. Die Tonspuren wandern über den Bildschirm, die Lautsprecher vibrieren, Musik erfüllt das Heimstudio.

Er ist sichtlich stolz. Klar, da steckt viel Arbeit drin. Die Instrumente - Schlagzeug und Klavier - sowie den Gesang habe er selbst eingespielt.

"Ich würde aber nur beim Schlagzeug sagen, dass ich das wirklich spielen kann. Und Singen, das kann ich auch", meint Christill, fast schon ehrfürchtig. Gitarre und Klavier spiele er nur rudimentär - vor allem im Vergleich zu virtuosen Gitarristen oder Pianisten.

Wegen Musikvideos auch schon Hate erfahren

Um sich sein teures Hobby zu finanzieren, arbeitet er mittlerweile in Teilzeit bei einem Wetzlarer Unternehmen als Videograf und Grafikdesigner. "Mir ist es wichtig, dass ich trotzdem noch Zeit für die Musik habe", erklärt er. Zeit für anderes scheint er ohnehin eher selten zu haben.

Eines seiner bisher größten und reichweitenstärksten Werke ist der musikalische Kurzfilm "Show It If You Can". Auf der Videoplattform Youtube hat er immerhin 13.600 Klicks. Jeden Tag habe er zehn bis 15 Stunden an dem Musikvideo geschnitten. "Die Corona-Krise hat mich da gar nicht so betroffen, weil ich eh isoliert war", erinnert sich Christill.

Wegen seines Hobbys erhält er aber nicht nur Zuspruch. Vor allem wegen älterer Musikvideos ist er im Internet beleidigt worden. "Der Hate war extrem. Das hat mich sehr getroffen", sagt er.

Unterkriegen lassen wird sich der 22-Jährige davon offensichtlich aber nicht. "Wenn du alles gibst, brauchst du dich nicht schämen."