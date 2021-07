Marco Tschirpke ist ein Meister des hintergründigen Humors

Trifft mit seinen Pointen ins Schwarze: Marco Tschirpke im Rosengärtchen. Foto: Markus Fritsch

WETZLAR - Ein Programm, das keinen roten Faden hat: Am Sonntagabend gastierte Marco Tschirpke mit seinem Programm "Empirisch belegte Brötchen" im Rahmen der Festspiele im Wetzlarer Rosengärtchen. Der studierte Pianist und Kabarettist präsentierte sich als Meister der weggelassenen Pointen sowie des schwarzen und intelligenten Humors. Rund 140 Zuschauer erlebten einen kurzweiligen, spaßigen Sommerabend.

"So schlimm ist Wetzlar gar nicht Es hat mir im ersten Moment sehr zugesagt. Das kann sich aber noch ändern", begrüßte Tschirpke schelmisch grinsend die Zuschauer. Er beschrieb sich als großen Fan des Dramatikers Peter Hack, dessen Gedichte er auch vertonte. Das Motto des Abends lehnte er an ein Zitat von Hack: "Die Aufgabe der Kunst bestehe darin, erschöpfte Menschen auf nicht ekelhafte Weise zu zerstreuen"

Performance mit Umweltgeräuschen

Was geht ab in Wetzlar, fragte sich Tschirpke, bevor er sich in Berlin in den Zug gesetzt hatte. Nach längerer Recherche stieß er auf den berühmten Papyrusfund eines Carl Stifter aus dem Jahr 1824, der auf dem Kloster Altenberg angeblich ein unbekanntes Stück von Sophokles entdeckt hatte. Dieser Fund erwies sich jedoch im Jahr 2021 als Fälschung.

Goethe war natürlich auch ein Thema. Tschirpke zitierte aus den Gesprächen mit Eckermann dessen Rat an junge Dichter, die sich nicht am Sujet überheben sollen. Aus diesem Grund verfasste Tschirpke ein Gedicht über das Staubwischen: "Auf den Birkenholzfurnieren, die die Spanplatten kaschieren, schieb ich hin und her das Tuch, und weshalb? Es kommt Besuch!"

Immer wieder spielte er auf dem Klavier moderne Melodien, die auch zum Teil disharmonisch wirkten. Tschirpke zeigte sich auch als Autor der modernen Lyrik und kommentierte kokett: "Wenn ich hätte einen Nerv treffen wolle, wäre ich Anästhesist geworden!" oder in "Der kurze Nachtgedanke": Kein Tier in der Savanne, schnarcht so wie du Susanne!" Tschirpke improvisierte, baute Umweltgeräusche in seine Performance mit ein und fragte das Publikum: "Wer von Ihnen sieht mich zum ersten Mal? Und wer von Ihnen weiß schon, dass er mich zum letzten Mal sieht?" Nicht immer waren seine Pointen einfach zu verstehen, immer schwang auch eine gehörige Portion schwarzer Humor mit, wie in "Rentners Nachtlied", das er an Goethes "Nachtlied" anlehnte: "In deinen Jahren ist Ruh', den sabbernden Enkel setzt du auf den Bauch, die Windeln liegen auf Halde, warte nur, bald sabberst auch du."

Tschirpke ist ein Autor der Verknappung und der treffenden Beschreibung, wie in dem Lied über alte Ehepaare: "Sie kränken einander nun mit großer Geduld und geben so zärtlich dem anderen die Schuld. Sie gehen sich so hingebungsvoll aus dem Weg. Sie kommen einander stets ins Geheg und weinen alsbald schon mit einem Strauß sich am Grab des anderen die Augen aus!"

Auf dem Klavier zitierte Tschirpke quasi aus dem Handgelenk Thelonious Monk, einen Jazz-Musiker. Ausführlich ging er auf den Kunststreit über den fehlinterpretierten Nationalismus der Maler August Macke und Franz Marc ein. Immer wieder waren es aber Zweizeiler, die am treffendsten waren, wie der über den Reichsbürger: "Seit Einführung des Euros ist bei ihm kein Groschen mehr gefallen."

Sicherlich ist Marco Tschirpke kein Kabarettist für Schenkelklopfer, sondern sein Humor ist hintergründig, knapp und schwarz. Beim Publikum traf er damit ins Schwarze, auch wenn manche Lacher erst mit Verzögerung kamen.