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Mittwoch, 25.03.2020 - 13:45
3 min

Marienheim: Alle zwei Wochen ein Stockwerk

Zügig kommen die Rohbauarbeiten für die neue Kita Marienheim in der Turmstraße voran. Der Zeitplan ist ambitioniert, schon im Oktober sollen rund 90 Kinder einziehen.

Steffen Gross: Redakteur Wetzlar
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
Die neue Kita Marienheim in der Turmstraße wächst in die Höhe, mit dem Erdgeschoss steht bereits die Hälfte des Rohbaus. Der Einzug der Kita- und Hortkinder ist für Oktober geplant (v. l.): Thomas Hemmelmann, Andreas Viertelhausen, Vanessa Hackstein und Marc Hofmann. Foto: Steffen Gross

Die neue Kita Marienheim in der Turmstraße wächst in die Höhe, mit dem Erdgeschoss steht bereits die Hälfte des Rohbaus. Der Einzug der Kita- und Hortkinder ist für Oktober geplant (v. l.): Thomas Hemmelmann, Andreas Viertelhausen, Vanessa Hackstein und Marc Hofmann. Foto: Steffen Gross

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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