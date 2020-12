3 min

Marienheim-Kinder leben sich schnell in neuer Kita ein

Die 92 Marienheim-Kinder haben ihr neues Haus in der Wetzlarer Turmstraße schon erobert. Unterdessen sind am alten Kita-Gebäude in der Goethestraße die Abrissarbeiten gestartet.

Von Steffen Gross Redakteur Wetzlar