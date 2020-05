3 min

Marienheim-Rohbau ist in Rekordzeit fertig

In Rekordzeit wurde der Rohbau für die neue Kita Marienheim in der Turmstraße fertiggestellt. Am Freitag wurde Richtfest für das 3,24 Millionen Euro teuere Projekt gefeiert. Im Herbst sollen 92 Kinder einziehen.

Von Steffen Gross Redakteur Wetzlar