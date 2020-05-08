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Freitag, 08.05.2020 - 14:45
3 min

Marienheim-Rohbau ist in Rekordzeit fertig

In Rekordzeit wurde der Rohbau für die neue Kita Marienheim in der Turmstraße fertiggestellt. Am Freitag wurde Richtfest für das 3,24 Millionen Euro teuere Projekt gefeiert. Im Herbst sollen 92 Kinder einziehen.

Steffen Gross: Redakteur Wetzlar
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
Etwas mehr als drei Monate nach dem Start ist der Rohbau für das neue Marienheim in der Turmstraße fertig. Am Freitag wurde Richtfest gefeiert. Foto: Steffen Gross

Etwas mehr als drei Monate nach dem Start ist der Rohbau für das neue Marienheim in der Turmstraße fertig. Am Freitag wurde Richtfest gefeiert. Foto: Steffen Gross

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Etwas mehr als drei Monate nach dem Start ist der Rohbau für das neue Marienheim in der Turmstraße fertig. Am Freitag wurde Richtfest gefeiert. Foto: Steffen Gross

Etwas mehr als drei Monate nach dem Start ist der Rohbau für das neue Marienheim in der Turmstraße fertig. Am Freitag wurde Richtfest gefeiert. Foto: Steffen Gross

Mit Miniaturrichtkranz und einer gestalteten Ansicht des Neubaus bedankte sich Marienheim-Leiterin KarinKnoth (hinten) im Namen der Kita- und Hort-Kinder bei Vanessa Hackstein, Projektleiterin von der Firma Weimer. Foto: Steffen Gross

Mit Miniaturrichtkranz und einer gestalteten Ansicht des Neubaus bedankte sich Marienheim-Leiterin KarinKnoth (hinten) im Namen der Kita- und Hort-Kinder bei Vanessa Hackstein, Projektleiterin von der Firma Weimer. Foto: Steffen Gross

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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