4 min

Markierungen mindern das Parkchaos in Wetzlar

Wer auf dem Gehweg parkt, riskiert ein Knöllchen. Nicht so in einigen Wetzlarer Stadtteilen. Dort wurde das Gehweg-Parken in einigen Abschnitten erlaubt. Eine Zwischenbilanz.

Von Olivia Heß Redakteurin Wetzlar