Markierungsarbeiten: Lange Staus in Wetzlar

Wegen Markierungsarbeiten ist in der Schützenstraße derzeit eine Spur gesperrt. Lange Rückstaus sind die Folge. Foto: Pascal Reeber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Autofahrer aufgepasst: Markierungsarbeiten auf dem Friedrich-Ebert-Platz sorgen aktuell für lange Staus in der Wetzlarer Innenstadt. Betroffen ist aktuell der Karl-Kellner-Ring, auf dem sich die Autos bis in die Moritz-Hensoldt-Straße zurückstauen. Auch in der Neustadt und der Altenberger Straße ist mit Stop-and-Go-Verkehr zu rechnen. Auch der Busverkehr ist betroffen, es kommt zu leichten Verspätungen. Für Radfahrer und Fußgänger gibt es derzeit keine Probleme.