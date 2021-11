Markierungsarbeiten: Staugefahr in Wetzlar

Wegen Markierungsarbeiten war am Donnerstagvormittag in der Schützenstraße eine Spur gesperrt. Lange Rückstaus waren die Folge. Foto: Pascal Reeber

WETZLAR - Markierungsarbeiten auf dem Friedrich-Ebert-Platz haben am Vormittag für lange Staus in der Wetzlarer Innenstadt gesorgt. Betroffen war vor allem der Karl-Kellner-Ring, auf dem sich die Autos bis in die Moritz-Hensoldt-Straße zurückstauten. Auch in der Neustadt und der Altenberger Straße rollte der Verkehr nur schleppend.

Nach Angaben der Stadt werden aktuell an mehreren Stellen Markierungen überprüft und falls nötig erneuert. Es werde dann jeweils örtlich zu kurzen Verkehrsbeschränkungen kommen. Autofahrer sollten also weiterhin auf Behinderungen vorbereitet sein.