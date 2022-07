Marodes Nahwärmenetz: Im Wetzlarer Westend kocht die Wut

Das Nahwärmenetz im Westend ist nicht zum ersten Mal Thema der Berichterstattung. Der bislang größte Störfall trat im März 2018 auf, als die Westend-Bewohner bei Minusgraden tagelang im Kalten saßen. Die EAB begründete den Ausfall anschließend mit Bauarbeiten der Stadt. Aus dem Rathaus hieß es dagegen, es hätten keine Bauarbeiten stattgefunden.

Eine Kündigung ist für Bewoner des Westends keine echte Option: Sie sind vertraglich an die EAB gebunden. Die Verträge für die Grundstücke auf dem Gelände der früheren Sixt-von-Arnim-Kaserne, einst aufgesetzt von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, schreiben die Anschlusspflicht an das Netz vor. Ein Ausstieg nach zehn Jahren ist in einigen Fällen unter der Voraussetzung möglich, dass die Eigentümer stattdessen in erneuerbare Energien investieren. Doch das hätte für viele Rieseninvestitionen zur Folge. Für eine Pelletheizung etwa fehlt es in den Häusern bereits an Heizungsräumen und Schornstein.

Die EAB hatte das Netz Ende der 90er-Jahre vom Bund übernommen - zusammen mit der Heizzentrale und dem Verteilnetz in der Spilburg. Dort, in der Theodor-von-Schacht-Straße 6, ist der Sitz der Gesellschaft. (red)