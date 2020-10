Martina F. aus Wetzlar: Als Anhalterin in den Tod

GIESSEN/WETZLAR - Martina F. arbeitete als Kellnerin in Dutenhofen. Die junge Frau galt als zuverlässig. Als sie am Dienstag, 31. Januar 1989, nicht zur Arbeit erschien, meldete sich ihr Chef bei der Polizei. Fast zeitgleich machten Spaziergänger eine grausige Entdeckung: Sie fanden die Leiche der 23-Jährigen.

70 Hinweisen gingen die Ermittler in den neun Monaten nach der Tat nach. Eine davon führte in die Disko, in die Martina F. gerne nach der Arbeit ging. Andere Zeugen sahen Martina F., die kurz vor ihrem Verschwinden am Straßenrand wartete. Zu wem stieg sie ins Auto? Nur eine von vielen ungelösten Fragen