Masken als Zeichen der Solidarität

Katharina Graben (l.) und Heidi J. Stiewink zeigen die Mund-Nase-Bedeckungen aus burkinischen Stoffen. Foto: Wilhelm Wilmers

Wetzlar/Ouagadougou (stie). Auch, wenn noch keine Flüge hin- und herüber möglich sind, so wollten Katharina Graben aus Bechlingen und Heidi J. Stiewink aus Wetzlar vom Arbeitskreis Tikato die langjährige Partnerschaft mit Menschen in dem westafrikanischen Land Burkina Faso unterstreichen - und der weltweiten ernsten Situation ein kleines Lächeln abgewinnen: Die Hobby-Schneiderin Edith Muskat aus Aßlar nähte aus burkinischen Stoffen diverse Mund-Nase-Bedeckungen.

Der Fantasie waren dabei keine Grenzen gesetzt. Der handgearbeitete Saponé-Hut aus Stroh und Leder ist typisch für die Region, in der Tikato schon im Jahre 1981 ein Schulprojekt in Saponé-Marché unterstützte. Diese Kopfbedeckung erscheint als Markenzeichen auf Kleidung, Tischdecken und Servietten. Und so wurde eine Maske aus einer mit diesem Symbol bestickten Serviette gezaubert. Aus Resten eines Kleides aus Burkina entstand in Rot-Schwarz ein Mundschutz, passend zum Täschchen. Er unterstreicht die Farbenfreudigkeit westafrikanischer Stoffe. Die stärkste Aussage aber macht der wohl auch auffallendste schwarz-weiß-rote Stoff. Diese Farbkombination ist das Zeichen der Befreiung nach der Entkolonialisierung für Obervolta. So hieß das Land bis zur Revolution und bis zum Namenswandel in Burkina Faso (Land der aufrechten Menschen).

Weiterhin dringend

auf Hilfe angewiesen

Die weiße Friedenstaube - bei uns aus der Bibel auch bekannt als Friedenszeichen zwischen Gott und den Menschen - kennzeichnet die Integrität der burkinischen Menschen.

Aus großen burkinischen Tüchern und Schals konnte diese Nase-Mund-Masken hergestellt werden. Das zu tragen, macht den beiden Tikato-Mitgliedern besondere Freude. Nicht nur in der Wetzlarer Innenstadt wurden die Trägerinnen ob der schicken Accessoires angesprochen, berichtete Heidi J. Stiewink.

Die burkinischen Freunde finden die Corona-Masken aus burkinischen Stoffen sehr originell und sehen es auch als sichtbares Zeichen der Solidarität. Die brauchen sie dringend, denn in dem westafrikanischen Land leiden die Menschen nicht nur unter Corona und den entsprechenden Einschränkungen, sondern auch unter der Lebensmittelknappheit in mehreren Regionen und der Notwendigkeit der zusätzlichen Versorgung der eine Million durch Terror und Mord verursachten Binnenflüchtlinge. Für sie hatten viele Spender aus der mittelhessischen Region und darüber hinaus unter "Corona-Hilfe Burkina Faso" schon Hilfe geleistet.