Maskenpflicht in Wetzlar: Wer kontrolliert?

Corona-Demos, 3G in Bus und Bahn, "2G plus" in der Gastronomie und nun auch noch Maskenpflicht und Alkoholverbot im Freien: Viel zu tun für die Wetzlarer Stadtpolizei.

Von Olivia Heß Redakteurin Wetzlar