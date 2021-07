Max Giesinger gastiert am 27. August bei den Strandkorbkonzerten in Wetzlar. Doch das Konzert war so schnell ausverkauft, dass es nun eine weitere Chance gibt.

Gibt am 26. August in Wetzlar ein zusätzliches Strandkorbkonzert: Max Giesinger. Foto: Christoph Köstlin

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Max Giesinger wird aufgrund der großen Nachfrage am 26. August ein weiteres Konzert beim Strandkorb-Open-Air in Wetzlar spielen. Das erste Konzert am 27. August war binnen weniger Tagen ausverkauft.

Erstmals gibt es die Songs des Wahl-Hamburgers unter dem Tournee-Motto "Endlich Akustik!" in einem anderen Gewand live zu erleben. Gemeinsam mit seiner Band verspricht Giesinger besondere Instrumentierungen durch Bläser und Streicher.

Max Giesinger zählt mit Hits wie "80 Millionen", "Wenn sie tanzt", "Legenden" oder "Auf das, was da noch kommt" zu den relevantesten deutschen Popkünstlern.