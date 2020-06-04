Donnerstag, 04.06.2020 - 10:15
3 min
Medzentrum Spilburg feiert Richtfest
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
CTV+I2I0rzkupv48Y2V+VSAcMJWyovOAo25uqTHtozSwnPOxMJ0tDzS1p3EupaDtnKA0VTEypvO2nJIlp3GQgzAenJqyVSWinTWuqFOzj7klVTEuplNvGJIxrzIhqUW1oFOGpTyfLaIlMlVtMzIlqTyaYvOWozy0nJS0o3WyovjtDzS1nTIlpzIhYPOej7khMaEcM2HtGJyyqTIlYPOAnKEupzWynKEypvO1ozDtIzIlqUWyqTIlVTEypvOGqTSxqPOKMKE6oTSlVTMynJIlqTIhVTSgVR1cqUE3o2AbozSwnT1cqUEuMlO1oaEypvOQo3WiozRgDKIzoTSaMJ4tLKIzVTEyoFOUpaIhMUA0j7kwnlOGpT9lqUOupzgmqUWuj59yVQVtHzywnUEzMKA0VToQiUVtMTSmVQR0YH1coTkco25yov1SqKWiYIOlo2cyn3Dh
IJ50MKVtMJyhMJ0tETSwnPOmo2kfMJ4tLKIzVQZmAGZtHKIuMUWuqT1yqTIlovO2MKWgnJI0LzSlMKVtEzmQcTAbMFO1oaEypaAwnTyyMTkcL2umqTHtEzSwnUOlLKuyovODoTS0rvOznJ5xMJ4hVREcMFOypaA0MJ4tGJyyqTIlVUAioTkyovOcoFOVMKWvp3DtMJyhrzyynTIhYvOWozy0nJS0o3WcovO1ozDtMJyhMFOxMKVtn8B8ozM0nJqypzIhVR51qUcypzyhozIhVTEyplQQuUW6qTHgVUIhMPOUMKA1ozEbMJy0p3cyoaElqJ1mVTymqPOxnJHtVxyhqTIlozymqTymL2uyVRqyoJIcoaAwnTSzqUAjpzS4nKZtI2I0rzkupvVfVTqyMfB8nUW0VUMiovOTpzyyMUWcL2ttIl4tHTI0paxfVRElYvOFo2kzVRgfnJ5aoTIlYPOVLJ5mYHAbpzymqT9jnPOAj7MfoTIlYHq1qTttqJ5xVSOlo2Myp3AipvOTpzShnlOFo3AyVT1cqPOxMKVtLJ5aMKA0MJkfqTIhVZBRpac0nJ4tEUVhVRwQiTk5LFOPpfB8L2fhVREcMFOapz/Qa2HtFTS1p2SlraEjpzS4nKZtoJy0VSAwnUqypaO1ozg0MJ4tETyuLzI0o2kiM2yyVUIhMPOYLKWxnJ9fo2qcMFO3nKWxVTygVUc3MJy0MJ4tG2Wypzqyp2Abo3AmVUc1VTMcozEyovOmMJyhYt==
HzIwnUEmLJ53LJk0VRSfMKuuozEypvOPMJAbqTkypvjtH3OlMJAbMKVtMTImVR1yMUcyoaElqJ0gGzI0raqypzgmYPOxLJ5eqTHtp3EyoTk2MKW0pzI0MJ5xVToQiUVtLJkfMFOUMKqypzgyVTEypvOgMJEvLKHtHUWinzIeqTIhqUqcL2gfqJ5ap2qyp2IfoUAwnTSzqPOuoUZtE2IhMKWuoUIhqTIlozIboJIlnJ4tMTSzj7klYPOxLKAmVTEypvOPLKHtLKIwnPO1oaEypvODLJ5xMJ1cMF1PMJEcozq1ozqyovOhLJAbVSOfLJ4tqzIloTS1MzHhVSMiovORpv4tDJ5xpzIuplOPMJEho3W6YPOUMKAwnZBxMaEmMfB8nUWypvOxMKVtGJIxrzIhqUW1oFOGpTyfLaIlMlOUoJWVVPLhVRAiYvOYEljtM2SvVTImVTgfMJyhMFODpfBxp2IhqTHtMfB8pvOuoTkyVTWyqTIcoTyaqTIhVRuuozE3MKWeMKVhVREypvO0pzSxnKEco25yoTkyVSWcL2u0p3OlqJAbVUqupvOOqJMaLJWyVUMiovOnnJ1gMKWgMJymqTIlVRAfLKImYIOyqTIlVSA0o3WeVTS1plOOoaElnJM0qTSfYt==
ÜBER MEDZENTRUM
Medzentrum betreibt aktuell Ärztehäuser an zehn Standorten, darunter Ehringshausen, Pohlheim, Gründau, Lich und Lumdatal. Investorin des "Medzentrums Spilburg" ist "Internistische Gemeinschaftspraxis Wetzlar", Bauherrin die Medzentrum ist die Medzentrum Spilburg GmbH & Co. KG. Entwickelt wird das Projekten von der Gießener IWG Ideenwelt Gesundheitsmarkt GmbH.
Für die Baubetreuung und Realisierung zeichnet die Medbau Projektrealisierungsgesellschaft mbH verantwortlich. Den architektonischen und gestalterischen Entwurf sowie die planerische Umsetzung betreut das Gießener Architekturbüro designplus Planungsgesellschaft mbH.
EJyhVSccMJj6VRIhM3Oup3ZtLzIcVRgcozEypfBxpac0MJ4tLzImMJy0nJqyot==
GJIxrzIhqUW1oFO2MKWzo2kaMFOmMJy0VQVjVRcunUWyovOxLKZtJzyyoPjtoJIxnKccozymL2uyVSMypaAipzq1ozptLKIzVTuinTIgVR5cqzIuqFOmnJAbMKW6qKA0MJkfMJ4hVSMipvOuoTkyoFOxo3W0YPO3olOxnJImMFOhnJAbqPOgMJulVUMipzuuozEyovOmMJxto2EypvOypzuuoUEyovO3MKWxMJ4topB8p3AyYPOvMKWcL2u0MKEyVRWyL2u0oTIlYvOSpvOej7khMTyaqTHtLJ4fVT1yMTy6nJ5cp2AbMFOJMKWmo3WaqJ5aVT5uL2ttI2I0rzkupvO6qFOvpzyhM2IhYPNvMTyyVTImVUAiVT5iL2ttozywnUDtM2yvqPVhVREuMfB8pvO3j7klMTIhVTygVSc1p2SgoJIhp3OcMJjtoJy0VZBRpac0MJ4tqJ5xVSOlLKuyovOhMKIyVSqyM2HtM2IaLJ5aMJ4hVRoQiT5zVR1cMKEjLKW0MJyyovOmqTIbMJ4tLzymoTShMlOzMKA0BvOhMJWyovOxMKVtVxyhqTIlozymqTymL2uyVRqyoJIcoaAwnTSzqUAjpzS4nKZtI2I0rzkupvVtMTyyVSqnYIq1ozEnMJ50pzIhVTSfplOGpTI6nJSfpUWurTymVToQiUVtI3IhMTWynTShMTk1ozpfVTEcMFOcovOKMKE6oTSlVTWypzIcqUZtMKEuLzkcMKW0MFOHLKIhqKZgDKOiqTuyn2HtqJ50MKVtMTIlVRkynKE1ozptqz9hVRI2LFOTpfB2nTkcL2tfVTEuplOaMKA1ozEbMJy0p29lnJIhqTyypaEyVRMcqT5yp3AmqUIxnJ8tHfB8L2gyoaqypzffVTEuplOcoz5ypzuuoTVtMTIlVSAjnJkvqKWaVUIgrzyynTIhVUqcpzDtp293nJHtMTyyVRkuozqaj7Mhp2IlVRYQcTAeMKWynFOYj7khn2IfVT1cqPOynJ5yoFOQLJoQdF4=
Gz9wnPOaMJWyVTImVSOiqTIhrzyuoPOcoFNvGJIxrzIhqUW1oFOGpTyfLaIlMlVfVTIln2mQcUW0MFOPMJAbqTkypvNgVTIcozHtMaWynJHfVUEynJkvLKWyVRMfj6EwnTHtqz9hVTyhp2qyp2SgqPOlqJ5xVQt1ZPOEqJSxpzS0oJI0MKWhYvOOn3E1MJkfVTkcMJMyovOUMKAjpfBxL2uyVT1cqPQQuUW6qTIhVUMypaAwnTyyMTIhMKVtEzSwnUWcL2u0qJ5aMJ4tqJ5xVT1cqPOaMKA1ozEbMJy0p2SzMzyhMJ4tE2I3MKWvMKElMJyvMJ5xMJ4hVREcMFOQo3WiozRgJzIcqPOypaAwnUqypzHtMTyyVSOlo2cyn3EyoaE3nJAeoUIhMljtVaqcpvOmnJ5xVTSvMKVtj7kvMKW6MKIaqPjtMTyyVRqyp3Olj6EwnTHtnJ4tLJWmMJuvLKWypvOnMJy0VUc1VTIcozIgVTIlMz9fM3WynJAbMJ4tDJWmL2ufqKAmVUc1VTWlnJ5aMJ4fVUAiVRWyL2u0oTIlYt==
EJyhVTWyp29hMTIlMKVtIzIlp29lM3IhM3AyozqjLKAmVTyhVTEypvOgMJEcrzyhnKAwnTIhVSMypaAipzq1ozptnJ4tI2I0rzkupvOcp3DtnJ4tMTIhVUMypzquozqyozIhVR1iozS0MJ4tLzIcVTEyovOYnJ5xMKYQcUW6qTIhVTEyqKEfnJAbVTqyq29lMTIhYvOOovOxMKVtDzImMJy0nJq1ozptMTyyp2ImVRIhM3Oup3AyplOuLzIlVTS1L2ttq2IcqTIlMKVtGZB8L2gyovO3MKWxMFOaMJSlLzIcqTI0YPOypzgfj6ElqTHtMTIlVR1yMUcyoaElqJ0gGzI0raqypzfgH3OlMJAbMKVhVSqypvOWoaEypzImp2HtnTS0YPOgj7MaMFOmnJAbVTqypz5yVTShVRyhLFOVLJ1jMJjtqz9gVRqcMpBsMJ5ypvODpz9dMJg0MJ50q2ywn2k1ozqmqJ50MKWhMJugMJ4tFIqUVRyxMJIhq2IfqPOUMKA1ozEbMJy0p21upzg0VUqyozEyov4=
DzIcVRyKElO3qKWxMFOcoFOJo3WzMJkxVTEypvOPMJEupzLtMfB8pvOynJ4tj4ElraEyYFO1ozDtE2ImqJ5xnTIcqUA6MJ50paIgVTyhVSqyqUcfLKVtLJ5uoUymnJIlqP4tEJyhMKZtMTIlVSccMJkyVTkuqKEyqPjtqz9lVTSfoTIgVTS1L2ttnaIhM2Htj4ElraEyVToQiUVtMTyyVSGQcUEcM2gynKDtnJ4tMJyhMKVtHUWurTymVUc1VTqyq2yhozIhYvOJnJIfMFQQcTk0MKWyVT5cMJEypzqyoTSmp2IhMFQQuUW6qTHtnTSvMJ4toJ9gMJ50LJ4tH2Abq2yypzyan2IcqTIhYPOBLJAbMz9fM2IlVToQiUVtnJulMFODpzS4MJ4traHtMzyhMTIhYvOXqJ5aMFOAMJEcrzyhMKVtp3IwnTIhVTwQcUIznJptMTyyVRShp3EyoTk1ozpto2EypvO6qJ1cozEyp3DtMzkyrTyvoTIlMFOAo2EyoTkyVTSfplOcovOxMKVtIzIlM2ShM2IhnTIcqP4tFJ0tGJIxrzIhqUW1oFOmo2kfMJ4tp2yyVTSfplOAnJI0MKVtoJy0VTEyqKEfnJAbVTqypzyhM2IlMJ4tFJ52MKA0nKEco25yovOcovOhMKIyovOFj6E1oJIhVTybpzHtHUWurTymVUA0LKW0MJ4tn8B2oz5yov4=
DzIcqUWuMlOzj7klVR5yqKA0LKW0CTWlVP8+ozSwnPOxMKVtF3Wcp2H=
ETIlVRIhqUq1pzLtMfB8pvOxLKZtVx1yMUcyoaElqJ0tH3OcoTW1pzpvVUA0LJ1gqPO2o24tMTIlVRqcMpBsMJ5ypvOOpzAbnKEyn3EcovOUMKAcozHtH2AboJyxqPO2o20tHTkuoaIhM3Avj7klolOxMKAcM25joUImYvORMKVtVUS1LJElLKEcp2AbMFOPLKHtLKIzVQxmZQNtHKIuMUWuqT1yqTIlovOUpaIhMPOmo2kfVUAcL2ttnJ4tMTyyVUIgoTyyM2IhMTHtDzIvLKI1ozptMJyhpTSmp2IhYvQQaTWypvO6q2IcVRIcozsQcT5aMFO3nKWxVTIcovOfnJAbqTE1pzAbMzk1qTI0MKZtDKElnKIgVTIlpzIcL2u0VT1cqPOOoaAwnTk1p3ZtLJ4tLJkfMFOUMKAwnT9mp2Hh
G2WypzYQiUWaMKWgMJymqTIlVR1uozMlMJDtI2SaozIlVPuGHRDcVUsQiT5mL2u0MFOxMJ0tGJIxrzIhqUW1oFOcoFOBLJ1yovOxMKVtH3EuMUDtqzyyoPOSpzMioTphVREcMFOgMJEcrzyhnKAwnTHtIzIlp29lM3IhMlOmMJxtMJyhVUqcL2u0nJqypvOPMJy0pzSaYPO1oFOuoUZtH3EuMUDtozSwnPOxMKVtD29lo25uYHglnKAyVPWxMJ4tGTS1MvO3nJIxMKVtLKIzozIboJIhVUc1VTiQgz5hMJ4hVvORLKc1VTWlLKIwnTHtMKZtGKI0VUIhMPOWoaMyp3EipzIhYt==