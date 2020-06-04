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Donnerstag, 04.06.2020 - 10:15
3 min

Medzentrum Spilburg feiert Richtfest

Sieben Monate nach dem Bausstart ist der Rohbau für das 14 Millionen Euro teure Ärztehaus fertig. Die ersten fünf Mieter stehen fest. Der Einzug ist für den Herbst geplant.

Steffen Gross: Redakteur Wetzlar
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
Initiatoren, Bauherren, künftige Mieter, Mitarbeiter und Vertreter der Stadt Wetzlar feierten Richtfest für das "Medzentrum Spilburg". Foto: Steffen Gross

Initiatoren, Bauherren, künftige Mieter, Mitarbeiter und Vertreter der Stadt Wetzlar feierten Richtfest für das "Medzentrum Spilburg". Foto: Steffen Gross

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ÜBER MEDZENTRUM

Medzentrum betreibt aktuell Ärztehäuser an zehn Standorten, darunter Ehringshausen, Pohlheim, Gründau, Lich und Lumdatal. Investorin des "Medzentrums Spilburg" ist "Internistische Gemeinschaftspraxis Wetzlar", Bauherrin die Medzentrum ist die Medzentrum Spilburg GmbH & Co. KG. Entwickelt wird das Projekten von der Gießener IWG Ideenwelt Gesundheitsmarkt GmbH.

Für die Baubetreuung und Realisierung zeichnet die Medbau Projektrealisierungsgesellschaft mbH verantwortlich. Den architektonischen und gestalterischen Entwurf sowie die planerische Umsetzung betreut das Gießener Architekturbüro designplus Planungsgesellschaft mbH.

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