Mehr als 2100 Firmen zeigen Kurzarbeit an

WETZLAR/DILLENBURG/LIMBURG (red/jli). Mehr als 2100 Unternehmen in den beiden mittelhessischen Landkreisen Lahn-Dill- und Limburg-Weilburg haben in der aktuellen Corona-Krise bereits Kurzarbeit angezeigt. Das teilte die Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar am Mittwoch mit. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2019 seien im Agenturbezirk insgesamt 120 solcher Anzeigen eingegangen.

Zahlen, wie viele Arbeitnehmer von Kurzarbeit betroffen sind, hat die Agentur noch nicht. Zunächst müssten die Unternehmen nur die Kurzarbeit bei der Agentur anzeigen, damit das Kurzarbeitergeld ausgezahlt werde. Die Zahl der Betroffenen werde erst bis zu drei Monate später deutlich, wenn bei der Agentur auch die Abrechnungslisten mit den Mitarbeitern eingingen.

Bereits in der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/2009 hätten die heimischen Unternehmen auf Kurzarbeit gesetzt, um die Arbeitsplätze zu erhalten und die eingearbeiteten Arbeitnehmer weiter an den Betrieb zu binden. Damals waren im Lahn-Dill-Kreis 13 000 Menschen in Kurzarbeit. Lahn-Dill-Landrat Wolfgang Schuster rechnet aktuell mit 15 000 bis 20 000 Kurzarbeitern.

Ein Unterschied zu damals: "Seinerzeit war vor allem die Industrie von der krisenhaften Entwicklung betroffen", erklärt Angelika Berbuir, Chefin der Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar. "Heute stehen wir vor einer ganz anderen Herausforderung. Wir erleben eine Mischung aus Virus, Strukturwandel und Krise." Angesichts des weitgehenden Shutdown stünden diesmal nicht nur Förderbänder in den Fabriken still, vielmehr seien auch Einzelhändler, Gastronomen und Friseurgeschäfte geschlossen worden.

"Wer einen Anspruch hat, erhält diese Leistung"

Berbuir: "Es ist somit davon auszugehen, dass die Zahl der Kurzarbeiter in der Spitze erheblich höher ausfallen wird als vor zwölf Jahren."

Noch fehle eine stabile Datenbasis für genaue Zahlen, weil die Betriebe zunächst nur die Kurzarbeit anzeigen und erst später, innerhalb von drei Monaten, die erforderliche Abrechnungsliste einreichen müssten. Hinter einer Anzeige von Kurzarbeit könne sich ein kleiner Textilladen mit zwei Mitarbeitern verbergen - genauso ein großer Konzern mit mehreren Tausend.

Der erste und bislang einzige Anhaltspunkt, den die Arbeitsagenturen momentan habe, sei die Zahl der Anzeigen, die in den Agenturen eingehen. Aber auch hier gebe es Unschärfen, denn aktuell greifen sehr viele auch kleinere Betriebe auf Kurzarbeit zurück.

Der Arbeitsanfall in den Agenturen für Arbeit sei somit derzeit extrem hoch. Daher sei ein Teil der Anzeigen noch nicht erfasst. Zudem können auch Doppelungen vorliegen, denn Arbeitgeber nutzen im Moment alle Kanäle, um Kurzarbeit anzuzeigen: Sie melden sich per Mail, über die Website und telefonisch. Im Zweifel führe das dazu, dass für das gleiche Unternehmen dreimal die gleiche Anzeige von Kurzarbeit vorliege.

Laut Berbuir hat die Bundesanstalt für Arbeit seit der Krise 2008/2009 eine Rücklage in Höhe von 26 Milliarden Euro gebildet, auf die genau für solche Fälle zurückgegriffen werden könne. "Sollte dies nicht reichen, erhalten wir Zuschüsse des Bundes, das war auch in der Finanz- und Wirtschaftskrise so. Ganz klar ist: Kurzarbeitergeld und Arbeitslosengeld sind Pflichtleistungen. Wer einen Anspruch hat, erhält diese Leistung. Ohne Wenn und Aber!"