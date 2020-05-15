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Freitag, 15.05.2020 - 23:00
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Mehr als Applaus - was verdienen Pflegekräfte im Lahn-Dill-Kreis?

Pflegekräfte sollten mehr Geld bekommen, forderten anfangs der Corona-Pandemie viele Menschen und spendeten zunächst Applaus. Wie ist eigentlich der Status quo, was verdienen Pfleger im Lahn-Dill-Kreis?

Jörgen Linker: Redakteur Dillenburg
Von Jörgen Linker
Redakteur Dillenburg
Batman und Spiderman haben ausgedient, Krankenschwestern sind die neuen Superhelden während der Corona-Pandemie - das zeigt ein Bild des Streetart-Künstlers Banksy, das jetzt in einer Klinik im britischen Southampton ausgestellt wurde. Archivfoto: dpa

Batman und Spiderman haben ausgedient, Krankenschwestern sind die neuen Superhelden während der Corona-Pandemie - das zeigt ein Bild des Streetart-Künstlers Banksy, das jetzt in einer Klinik im britischen Southampton ausgestellt wurde. Archivfoto: dpa

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ZAHLEN DER ARBEITSAGENTUR

Nach einer Statistik der Arbeitsagentur aus dem Jahr 2017 arbeiten im Lahn-Dill-Kreis insgesamt rund 3500 Menschen in der Pflege, in der Alten- und Krankenpflege. Knapp 1400 Personen sind in Krankenhäusern und Rehakliniken beschäftigt, 1300 in Altenheimen und etwas über 800 bei ambulanten Pflegediensten.

Im Jahr 2016 ermittelte Zahlen der Agentur zeigen bundesweite Durchschnittsgehälter in der Pflege: 3239 Euro im Monat für Krankenpfleger, 2621 Euro für Altenpfleger, 2478 Euro für Krankenpflegehelfer und 1870 Euro für Altenpflegehelfer. Das waren im Schnitt knapp neun Prozent mehr Gehalt als noch vier Jahre davor.

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