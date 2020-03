Mehr Anrufe bei der Telefonseelsorge

In Zeiten der Coronakrise suchen mehr Menschen Rat bei der Telefonseelsorge. Symbolfoto: Daniel Reinhardt/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIEßEN/WETZLAR. Seit Beginn der Coronakrise verzeichnet auch die Telefonseelsorge Gießen-Wetzlar zunehmend Gespräche zu diesem Thema. "Die Anrufer äußern viele Ängste und suchen Rat in diesen schwierigen Zeiten", sagt die evangelische Pfarrerin Martina Schmidt. Sie leitet gemeinsam mit dem katholischen Pastoralreferenten Gerhard Schlett die ökumenische Einrichtung.

Waren es zunächst vor dem 13. März etwa 12 Prozent der Anrufer, die ihre Sorgen im Gespräch teilten, so drehen sich inzwischen 45 Prozent der Anrufe um das Thema Corona. Die Berichterstattung in den Medien trage dazu bei.

Die meisten Gespräche drehen sich diffuse Ängste

"Wer den ganzen Tag die Nachrichten zu dem Thema Corona verfolgt, neigt dazu Ängste zu entwickeln", erklärt die Pfarrerin. Die Verunsicherung sei groß. Um diffuse Ängste drehten sich daher die Gespräche der rund 70 Telefonseelsorger. "Wenn sich die Leute keine Pause bei den Nachrichten gönnen, steigern sich die Ängste", so die Theologin.

Weitere Probleme entstünden durch eingeschränkte soziale Kontakte und das Arbeiten im Homeoffice: "Die Leute kommen nicht mit der gewonnenen Zeit zurecht". Auch das enge Zusammenleben in der Familie seien viele nicht mehr gewohnt. Sie könnten sich nur schwer mit der neuen Situation arrangieren, weiß die Pfarrerin. Schwer hätten es die Menschen, die die gewonnene Zeit nicht als Chance sähen. Vor allem Ältere, die auf soziale Kontakte angewiesen seien, litten unter der Coronasituation.

"Wir versuchen, die Anrufer in ihrer Not zu beruhigen und ihnen Perspektiven aufzuzeigen. Zudem helfen wir ihnen zu entdecken, mit wem sie Kontakte aufnehmen können", so Schmidt, die vor allem ältere Anrufer zu dem Thema registriert. Ferner gebe es auch Hilfesuchende, die Ängste vor den wirtschaftlichen Folgen haben.

"Wir haben unseren Mitarbeitern freigestellt, ob sie in dieser Zeit zu uns in die Dienststelle kommen und Zeiten am Telefon übernehmen, denn es gibt auch ältere und gesundheitlich gefährdete Mitarbeiter bei uns", erzählt Schmidt. Doch das hat keinen Abbruch in der Dienstbereitschaft gebracht. "Wir sind sehr gut besetzt", versichert Schmidt. "Manche haben nun mehr Zeit, um zusätzliche Dienste zu übernehmen." Das Telefon klingele ständig. Es bestehe ein hoher Bedarf und nicht jeder Anruf könne sofort entgegengenommen werden.