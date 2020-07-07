Dienstag,
07.07.2020 - 17:07
2 min
Mehr Badeunfälle wegen Corona?
Führt Corona dazu, dass mehr Menschen ertrinken? Andreas Viertelhausen von der DLRG-Ortsgruppe Wetzlar kann sich einen Zusammenhang durchaus vorstellen.
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
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