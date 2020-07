Mehr Sperrmüll während der Corona-Pandemie

Während der Corona-Pandemie hat das Aufkommen an Sperrmüll im Lahn-Dilll-Kreis zugenommen. Im ersten Halbjahr 2020 fielen bereits 3630 Tonnen an. Foto: Abfallwirtschaft

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar (red). Seit Corona sind die Sperrmüllmengen im Lahn-Dill-Kreis anhaltend hoch. Erstmals kann es daher zu Verzögerungen bei den Abfuhrterminen kommen. Das teilte die Abfallwirtschaft Lahn-Dill (AWLD) mit.

Vereinzelt werde die Acht-Wochen-Frist zwischen Anmeldung und Abholung nicht zu halten sein. Das von der AWLD beauftragte Abfuhrunternehmen Knettenbrech + Gurdulic arbeite derzeit bis zu 2500 Abholaufträge pro Monat ab und sei dabei verstärkt auch an Samstagen unterwegs.

Laut Abfallwirtschaft kamen in der ersten Jahreshälfte so im Lahn-Dill-Kreis (ohne Stadt Wetzlar) 3630 Tonnen Sperrabfall zusammen. Das sind 19 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Eine Trendwende ist vorerst nicht in Sicht.

Die Abfallwirtschaft Lahn-Dill bittet die Bürgerinnen und Bürger deshalb um Verständnis, sollte es bei der Auftragsabwicklung zu Verzögerungen kommen. Auch sollten vermeidbare Entrümpelungen möglichst aufgeschoben werden.