Mehrere Verletzte nach Verpuffung in Wetzlar

Feuerwehr und Polizei sind nach einer Verpuffung derzeit in der Sophienstraße in Wetzlar im Einsatz,

Wetzlar (pre). In der Sophienstraße in Wetzlar läuft aktuell ein Einsatz von Polizei und Rettungskräften. Dort ist es am Vormittag in einem Unternehmen zu einer Verpuffung gekommen, durch die mehrere Personen verletzt worden seien, erklärt Polizeisprecherin Kerstin Müller auf Nachfrage. Polizei, Feuerwehr und Rettungswagen seien im Einsatz. Nach Informationen dieser Zeitung soll es sich um die Firma Duktus handeln.

Die Verpuffung war offenbar im weiten Umkreis zu hören, das jedenfalls lassen Einträge in den sozialen Medien schließen. Dort hatten mehrere Menschen von dem Geräusch berichtet.