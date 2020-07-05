Meister der Veranstaltungen ist neuer Chef der Stadthalle

Führungswechsel beim Eigenbetrieb Stadthallen Wetzlar: Claus Röming (l.) tritt die Nachfolge von Rolf Hess (r.) an, der nach 27 Jahren in Ruhestand geht. Norbert Kortlüke (Mitte) begrüßte den einen und verabschiedete den anderen. Foto: Steffen Gross
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VON BÜRGERHÄUSERN BIS TOURIST-INFO
Zum 1991 gegründeten städtischen Eigenbetrieb Stadthallen gehören
neben der Stadthalle und den fünf Bürgerhäusern unter anderem die Freilichtbühne Rosengärtchen, die Alte Aula, die Festplätze Bachweide und Finsterloh, die Tourist-Info sowie indirekt die Rittal-ArenaIm "Nebenjob" kümmert sich der Stadthallen-Geschäftsführer auch um die Wetzlarer Hof Grundstücksverwaltung GmbH.
Beteiligungen hält der Eigenbetrieb Stadthallen unter anderem an der
Wetzlar Arena GmbH, der Werner Gimmler Verkehrsbetriebe und Reisebüro GmbH (jeweils 100 Prozent), der Wetzlarer Wohnungsgesellschaft (88,2 Prozent) und der Enwag (50,1 Prozent). Die Bilanzsumme des Stadthallenbetriebs liegt bei rund 45 Millionen Euro, im operativen Geschäft werden jährlich rund zwei Millionen Euro vor allem durch Vermietungen bewegt.
Die Gewinne aus dem Geschäft der Enwag werden alljährlich dazu verwendet, das Stadthallendefizit abzufedern.
Der Eigenbetrieb ist durch seine Struktur ein klassischer ZuschussbetriebLaut Wirtschaftsplan wurde für das laufende Jahr ursprünglich ein Defizit einer Million Euro erwartet. Wie die wirtschaftlichen Zahlen nach der Corona-Pandemie ausfallen, ist offen.
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