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Sonntag, 12.07.2020 - 15:45
3 min

Miete nicht gezahlt und Nachbarn beleidigt?

Das Ehepaar, auf das eine 45-jährige Vermieterin gehetzt haben soll, hatte offenbar in einer früheren Wohnung schon einmal Probleme. Darüber berichtete die damalige Vermieterin im Prozess.

Verspätet und eigenmächtig gekürzt soll das Paar die Miete für eine frühere Wohnung in Hungen gezahlt haben. Symbolfoto: dpa

Verspätet und eigenmächtig gekürzt soll das Paar die Miete für eine frühere Wohnung in Hungen gezahlt haben. Symbolfoto: dpa

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar Limburg-weilburg Limburg-a,d,-lahn Limburg
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