Mieter in Corona-Not sind geschützt

Die Geschäftsführer von WWG und Gewobau, Harald Seipp und Thorsten Köhler, verweisen auf die Informationen des Verbands der Wohnungswirtschaft in Deutschland mit den Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Werden Mieter generell von der Pflicht zur Mietzahlung befreit?

Nein. Die Regelung betrifft allein die Kündigung. Der Kündigungsausschluss gilt nur für Fälle, in denen die Mietrückstände auf den Auswirkungen der Pandemie beruhen. Mieter bleiben zur fristgerechten Zahlung verpflichtet. Sie haben aber bis zum 30. Juni 2022 Zeit, die Mietschulden zu begleichen, ohne eine Kündigung fürchten zu müssen. Die Regelung erfasst nur die Kündigung wegen Zahlungsrückständen aus den Monaten April bis Juni 2020. Bestehen Zahlungsrückstände aus früheren Zeiträumen oder liegt beispielsweise ein Fehlverhalten des Mieters vor, sind Kündigungen weiter zulässig.

Darf ein Mieter einfach so die Mietzahlung einstellen?

Nein. Nur, nur in dem Fall, dass er die Miete oder einen Teil wegen Einkommensverlusten, die auf die Pandemie zurückzuführen sind, nicht zahlen kann. Der Zusammenhang ist vom Mieter glaubhaft zu machen.

Wie soll der Mieter das machen?

Dafür kommen mehrere entsprechende Nachweise in Betracht - zum Beispiel der Nachweis der Antragstellung beziehungsweise die Bescheinigung über staatliche Leistungen, Bescheinigungen des Arbeitgebers sowie andere Nachweise über das Einkommen beziehungsweise über den Verdienstausfall. Das Gesetz schreibt keine Priorität vor. Am besten geeignet sind Nachweise, aus denen sich der Netto-Einkommensverlust ergibt (Nettoeinkommen vor der Pandemie und nachher). Eine Versicherung an Eides statt ist ebenfalls eine Option.

Kann der Mieter die Miete komplett aussetzen, auch wenn er einen Teil zahlen könnte?

Der Mieter sollte nur im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit zahlen. Dies könne auch bedeuten, dass er das, was er kann, auch zahlen muss.

Müssen (Ehe-)Partner untereinander den Einkommensverlust des anderen ausgleichen?

Ja, soweit sie beide Mietvertragsparteien sind und als Gesamtschuldner haften.