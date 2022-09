Mieterbund Wetzlar fordert Entlastungspaket für Mieter

Steigende Energiekosten und die Gasumlage belasten viele Mieter. Der Mieterbund setzt sich für eine finanzielle Entlastung ein. Archivfoto: Pascal Reeber

WETZLAR - Anlässlich der Jahreshauptversammlung haben sich Mitglieder und Vorstand des Mieterbundes Wetzlar kritisch mit der derzeitigen mieterpolitischen Situation beschäftigt. Dem bereits 1921 gegründeten Mieterbund Wetzlar und Lahn-Dill-Kreis gehören rund 1300 Familien aus ganz Mittelhessen an.

"Weiter steigende Mieten, Inflation auf Rekordniveau, explodierende Energiekosten und jetzt auch noch die Gasumlage belasten insbesondere die Schwächsten in unserer Gesellschaft zusätzlich. Ihnen all das aufzubürden, während einige Energiekonzerne Gewinne in Milliardenhöhe einfahren, ist nicht nur unsozial, sondern gefährdet auch den sozialen Frieden in Deutschland", kommentierte der Vorstandsvorsitzende Willibald Schlagbaum die Gasumlage des Bundes.

Zwei Verordnungen des Bundesministeriums für Wirtschaft zur Sicherung der Energieversorgung, die aktuell im Rahmen einer Anhörung diskutiert werden, sehen unter anderem Maßnahmen zur Energieeinsparung in Privathaushalten wie eine freiwillige Temperaturabsenkung durch Mieter sowie Maßnahmen zur Heizungsoptimierung bei mit Erdgas betriebenen Heizungen durch Vermieter vor.

Kosten für Heizungscheck nicht den Mietern aufbürden

Die vorgesehene verpflichtende Überprüfung der Heizungsanlagen auf ihre Effizienz sei zu begrüßen, gleichzeitig sei jedoch dringend davor zu warnen, dass die dadurch entstehenden Kosten den Mietern aufgebürdet werden, so Schlagbaum.

Sowohl die Kosten für einen Heizungscheck als auch für einen hydraulischen Abgleich sind aus der Sicht der Mietervertreter ohnehin weder umlegbare Betriebskosten noch auf den Mieter umlegbare Modernisierungskosten. Statt weiterer Belastungen fordert der Mieterbund finanzielle Entlastungen für die Mieter. "Wir brauchen dauerhafte Heizkostenzuschüsse für die Menschen, die sich die Energieversorgung aus eigener Kraft nicht mehr leisten können, einen Gaspreisdeckel, höheres Wohngeld für mehr Berechtigte und ein Kündigungsmoratorium, das sicherstellt, dass niemand, der mit Heizkostenzahlungen in Rückstand gerät, innerhalb von wenigen Tagen seine Wohnung verliert. Zudem müssen endlich mietpreisbegrenzende Regeln geschaffen und dafür gesorgt werden, dass die Grundmieten begrenzt werden. Die Zeit ist mehr als reif für einen bundesweiten Mietenstopp", fordert Schlagbaum.

Der Mieterbund Wetzlar fordert darüber hinaus Änderungen und Erhöhung angemessener Kosten der Unterkunft betreffend Kaltmieten und Heiz- und Betriebskosten. Es lägen bereits Unterdeckungen pro Bedarfsgemeinschaft vor. Bedürftige müssten zusätzlich zu dem, was sie an Unterkunftskosten vom Jobcenter erhalten, Teile der existenziellen Regelleistungen zum Wohnen verwenden. Ermittelt hat der Mieterbund monatliche Lücken von 91 Euro, das entspreche 20,4 Prozent des Eckregelsatzes.

Auf dem Weg zum Bürgergeld müssten angemessene Erhöhungen der Leistungen erfolgen. Unzureichend seien die vom Bundesarbeitsminister benannten zehn Prozent. Angemessen wäre jedenfalls eine Erhöhung von 50 Prozent mehr an Hartz-IV-Leistungen, schnelle Hilfe für Rentner und einkommensschwache Haushalte, sagt Schlagbaum.