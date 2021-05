Milli Görüs - Ein Fall für den Verfassungsschutz?

Die Islamische Gemeinschaft Milli Görüs (IGMG) ist eine Religionsvereinigung, deren Wurzeln in Deutschland in den 1970er-Jahren liegen. Gastarbeiter aus der Türkei fanden sich zusammen und richteten Beträume ein, um ihre Religion auszuüben. In dieser Zeit wurde auch der Wetzlarer Ortsverein gegründet. Der Zentralverband entstand erst später, er ist seit 1995 ein eingetragener Verein mit Sitz in Kerpen.

Eigenen Angaben zufolge unterhält die IGMG 518 Moscheen, davon 323 in DeutschlandDaneben gehören Frauen-, Jugend-, Schüler-, Bildungs-, Kultur- und Sportvereine zum Netzwerk der Organisation. Insgesamt würden die Dienstleistungen in 2330 Zweigstellen für 127 000 Mitglieder angeboten.

Laut dem IGMG-Bundesvorsitzenden Kemal Ergün sind die Ziele der Gemeinschaft, "für gesellschaftlichen Zusammenhalt, zwischenmenschliche Solidarität und Gerechtigkeit einzutreten."

Der Wetzlarer Ortsverein von Milli Görüs hat nach eigenen Angaben 230 MitgliederVorsitzender ist Kadir Terzi. Im Jahr 2015 erwarb der Verein ein Gebäude in der Philipsstraße. Dort entsteht gerade die neue Moschee. (pre)