Minox Spionagekamera in XXL-Version verlässt Wetzlar - vorübergehend

Scheckübergabe an der Minox-XXL-Kamera mit Karin Hebisch-Hoyer, (v.l.) Ralf Niggemann, Jürgen Hulverscheidt, Walter Schwab, Herbert Hoyer und Günter Neumann.

WETZLAR - Die XXL-Version der Minox-Kamera am Haarplatz in Wetzlar wird in diesem Sommer abgebaut. Doch das Kultobjekt kehrt wenige Wochen später wieder an seinen Platz zurück - und das mit einer neuen Funktion. Darauf hat der Vorsitzende des Fördervereins "Wetzlar - Stadt der Optik", Ralf Niggemann hingewiesen.

Seit dem Hessentag 2012 steht die zwei Meter breite Version der einstigen Spionagekamera zwischen Hospitalkirche und Lahnufer und erinnert damit an die Geschichte des einstigen Wetzlarer Unternehmens Minox. Der 400 Kilogramm schwere Kamera-Nachbau aus rostfreiem Edelstahl gehört zu den beliebtesten Objekten des Opticparcours, der Besucher quer durch die Stadt führt. Über viele Jahre konnten die Gäste der Domstadt ein persönliches Foto von sich vor dem Wetzlarer Altstadt-Panorama mit Dom und Altstadt-Brücke machen und dann später im Internet herunterladen. Diese Funktion musste im vergangenen Jahr wegen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) eingestellt werden.

Funktion wegen

Datenschutz abgeschaltet

"Der Förderverein hat sich Gedanken darüber gemacht, wie die Minox-Kamera wieder für das Fotografieren nutzbar gemacht werden kann", berichtete Niggemann. Wenn die Schlosserei Johannes Haag aus Burgsolms die Kamera einer Generalüberholung unterzieht, wird sie auch eine Halterung für Smartphones anbringen, damit Wetzlar-Besucher auf diese Art ein Foto mit Altstadt-Panorama aufnehmen können.

Haag wird dann auch die durch einen Sprayer-Anschlag auf der Linse aufgebrachte rote Farbe entfernen.

Die Idee des Umbaus hat bei den Mitgliedern der Fotofreunde Wetzlar Anklang gefunden. Deshalb hat nach Angaben des Vorsitzenden Walter Schwab (Hüttenberg) der Vorstand bereits im letzten Jahr beschlossen, dass 1,50 Euro vom Verkaufserlös ihres Wetzlar-Kalenders als Spende an den Förderverein gehen. So konnte Schwab jetzt mit weiteren Mitgliedern der Fotofreunde einen Scheck über 1000 Euro an Niggemann übergeben.