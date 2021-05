Mistel-Verkauf für das Wetzlarer Kinderdorf

Spendenübergabe des Inner Wheel Clubs Gießen Wetzlar an das Wetzlarer Albert-Schweitzer-Kinderdorf (v. l.): Bettina Wolf, Annelie Daus, Wolfram Spannaus, Annemarie Dorfmüller und Susanne Högler. Foto: Albert-Schweitzer-Kinderdorf

Wetzlar (red). Der Inner Wheel Club Gießen-Wetzlar ist seit vielen Jahren ein Begleiter des Wetzlarer Albert-Schweitzer-Kinderdorf (ASK). 1500 Euro aus der Weihnachtsaktion gingen nun an die Einrichtung für deren Projekt "Kinder aus der Klemme".

Durch Charity-Aktionen sammeln die Mitglieder Spenden, die sozialen Organisationen zugutekommen. Durch den Ausfall sämtlicher Veranstaltungen im vergangenen Jahr konnte der Klub allerdings keine großen Spendenprojekte umsetzen, erläuterte Präsidentin Angelika Kaufmann. Trotzdem sei es allen Mitgliedern ein Anliegen, das ASK weiterhin zu unterstützen. Und so rief Annemarie Dorfmüller mit einigen Gleichgesinnten in der Adventszeit die Aktion "Misteln schneiden und verschenken" ins Leben. Der Erlös in Höhe von 1500 Euro ging nun an das ASK.

Bereits 2019 hatte Inner Wheel mit einer Spende Starthilfe für den Aufbau des Projekts "Kinder aus der Klemme" geleistet. Es handelt sich dabei um ein Gruppenangebot für streitende Eltern und deren Kinder.

Nachfrage nach

Hilfsangeboten steigt

In allen Arbeitsbereichen bemerken die Mitarbeiter des ASK nach eigenen Angaben, wie sich die dauerhaften Corona-Einschränkungen und deren wirtschaftlichen Folgen gerade auf Familien mit Kindern auswirken. Der Druck und die Not stiegen an, ebenso wie die Anfragen für die Hilfsangebote. Die erneute Förderung durch den Serviceklub komme daher genau zum richtigen Zeitpunkt, machten geschäftsführender Vorstand Wolfram Spannaus und Susanne Högler als Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit deutlich. Corona-bedingt mehrfach verschoben, konnte die erste Gruppe mit sechs Familien im Frühjahr gestartet werden.

Spannaus und Högler bedankte sich beim Inner Wheel Club Gießen-Wetzlar für die uneingeschränkte Hilfsbereitschaft, die angesichts der aktuellen Situation alles andere als selbstverständlich sei