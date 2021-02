Mit Axt gedroht: 1500 Euro Strafe

Im Amtsgericht in Wetzlar wird ein Mann zu einer Geldstrafe von 1500 Euro verurteilt. Er hatte den Sohn seines Vermieters mit einer Axt gedroht. Foto: Pascal Reeber

WETZLAR - Trubel in Garbenheim: Weil der Mieter einer Wohnung in der Schulstraße jemanden mit einer Axt attackiert hat, hat er sich nun im übertragenen Sinne "vor" dem Amtsgericht Wetzlar verantworten müssen, denn der Angeklagte fehlte unentschuldigt beim Prozesstermin.

Per Strafbefehlsverfahren konnte er trotzdem verurteilt werden. Doch, dass er Einspruch einlegen wird, sei nicht abwegig, vermutete die Richterin.

Am 23. April hat sich der Geschädigte mit einem Freund, so sah es das Gericht, zufällig in der Schulstraße aufgehalten. Der Angeklagte sah den Geschädigten und "griff zur Axt", wie es die Richterin formulierte. Zur Vorgeschichte: Der Angeklagte hatte bei dem Vater des Geschädigten, dieser ist sein Vermieter, Schulden in Form von Mietrückständen.

Verletzung billigend

in Kauf genommen

Als der Angeklagte dann das Beil schwingend auf den Sohn des Vermieters zulief, stieg dieser auf sein Fahrrad und flüchtete vor dem Mann.

Da dieser nicht zu dem Verfahren vor Gericht erschien, hat der Staatsanwalt ein Strafbefehlsverfahren beantragt. Das ist ein vereinfachtes Verfahren, bei dem es zu keiner mündlichen Hauptverhandlung kommt und ein schriftlicher Strafbefehl - also eine schriftliche Verurteilung - erfolgt. In der Regel spart das dem Gericht Zeit und Geld. Der Angeklagte kommt in diesem Fall aber nicht kostengünstig davon. Wegen der versuchten gefährlichen Körperverletzung muss er eine Geldstrafe von 1500 Euro zahlen. "Der Angeklagte hat den Geschädigten zwar nicht verletzt, er hat seine Verletzung aber billigend in Kauf genommen", begründete die Vorsitzende.