Mit cleveren IT-Lösungen erfolgreicher werden

Sie informierten über aktuelle Entwicklungen bei intelligenter Software ( v.l.): Toni Barthel, Marcell Polley, Christian Hertle, Michael Guckert, Janina Hill und Sascha Drechsel. Foto: Gerd Scheffler

WETZLAR - Welche Rolle spielen "Smart Solutions" in der Planung moderner Produktionsprozesse? Wie hilft intelligente Software, Produktionsabläufe effizienter zu gestalten? Diesen und weiteren Fragen widmete sich das 9. Hessenmetall IT-Forum zum Thema "Effiziente Produktion - Mit passender Software zu mehr Effizienz und Transparenz" in der Rittal Arena.

In vier Impulsvorträgen wurde anhand von erfolgreichen Beispielen das Potenzial von Softwarelösungen für eine effizientere Produktion aufgezeigt. Sascha Drechsel, Geschäftsführer der Bezirksgruppe Mittelhessen, freute sich, das IT-Forum als Hybridveranstaltung mit Live-Publikum und Online-Übertragung umsetzen zu können.

"Gerade das Know-how der IT-Unternehmen bietet völlig neue Möglichkeiten, die nicht nur unseren Metall- und Elektrobetrieben dabei helfen, Abläufe und Prozesse in vielen Sektoren nachhaltig, effizienter und damit kostengünstiger zu gestalten", sagte Drechsel.

Wichtig für die Rolle

auf dem Weltmarkt

Professor Michael Guckert von der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) eröffnete mit seinem Vortrag "Intelligente Software in Planung und Produktion". Er erläuterte, dass intelligente Softwaresysteme in Planung und Steuerung ein hohes Potenzial für die Optimierung bestehender Prozesse besitzen.

Von der Planung bis zur Qualitätssicherung könnten sie gezielt zur Verbesserung identifizierter Schwachstellen eingesetzt werden. Am Beispiel der Ergebnisse eines Forschungsprojekts machte Guckert deutlich, wie Künstliche Intelligenz, evolutionäre Algorithmen und konventionelle Ansätze Lücken im Informationsfluss schließen und Effizienzsteigerungen ermöglichen.

In seinem Vortrag "Shopfloor Digitalisierung: Quick Solutions für Produktion & Logistik" zeigte Marcell Polley, Prokurist bei der Focus Industrieautomation GmbH in Merenberg, interessante Erfahrungen auf. Durch einen neuartigen IT-Ansatz sei es innerhalb kürzester Zeit möglich, Produktions- und Logistikprozesse zu digitalisieren und echte Mehrwerte zu schaffen. Polley ist überzeugt: "Durch Innovationen im Bereich der Digitalisierung kann der Produktionsstandort Europa punkten und auf lange Sicht seine wichtige Rolle auf dem Weltmarkt bestätigen."

Toni Barthel, Gründer der WeAreGroup GmbH in Gießen, zeigte sich in seinem Vortrag überzeugt, dass Qualitätssicherung in der Industrie durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz effizienter gestaltet und unterstützt werden kann. Anhand eines Beispiels verdeutlichte der Geschäftsführer, wie die einfache Umsetzung und Machbarkeit im eigenen Betrieb gelingen kann.

Den Abschlussvortrag übernahm Christian Hertle, CEO von SFM Systems GmbH aus Darmstadt. Er referierte zur Frage, wie Daten die Qualität in der Montage verbessern, denn in Montagelinien fallen mehr und mehr Daten an. Diese zu nutzen, um die Qualität zu verbessern, berge großes Potenzial.