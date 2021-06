Mit dem jungen Goethe durch Wetzlar

Über den Alten Friedhof an der Frankfurter Straße gibt es eine Führung am Samstag. Archivfoto: Pascal Reeber

WETZLAR - Die Wetzlarer Tourist-Information bietet am Wochenende wieder Führungen und geführte Wanderungen an.

Am Samstag, 19. Juni, ab 14 Uhr können Besucher bei einem Rundgang über den Alten Friedhof näheres zu seiner Geschichte erfahren. Treffpunkt ist auf dem Parkplatz Alter Friedhof, Bergstraße. Stadtführerin Hannelore Neumann und Rainer Hasse, Sachgebietsleiter Friedhöfe bei der Stadt Wetzlar, geben Einblicke in die Geschichte des Friedhofs und erläutern wichtige Aspekte der Anlage. Die Gruppengröße ist auf 15 Teilnehmer begrenzt und es ist eine personalisierte Voranmeldung erforderlich. Karten gibt es zum Preis von 4 Euro (ermäßigt: 2 Euro).

Am Sonntag, 20. Juni kann man sich ab 15 Uhr bei einer Mischung aus Theater und Stadtführung in die Zeit von 1772 zurückversetzen lassen. Treffpunkt der eineinhalbstündigen "Stadtführung mit anschließender Goethebegrüßung" ist am Brunnen am Domplatz. Stadtführerin Renate Ruppricht führt die Teilnehmer zu den Plätzen in der Altstadt, die mit Goethe in Verbindung gebracht werden. Der junge Goethe, gespielt von Christopher Opel, begrüßt die Gäste im Anschluss in Wetzlar und berichtet auf einem kurzen Spaziergang durch die Altstadt von seinen Erfahrungen aus dem Sommer 1772. Karten gibt es zum Preis von 8 Euro (ermäßigt: 4 Euro).

Wanderung über den Südteil des Drei-Türme-Weges

Am Sonntag, 20. Juni, ab 14 Uhr steht eine vierstündige geführte Wanderung auf dem Südteil des Wetzlarer Drei-Türme-Weges an. Treffpunkt ist an der Infotafel auf der Lahninsel am Mühlgraben in Wetzlar. Stadtführer Daniel Singer erwandert mit den Teilnehmern die etwa 15 Kilometer lange Wegstrecke über den Kalsmunt, dem nationalen Naturerbe Weinberg und den Stadtwald über Aussichtspunkte wieder zurück in die Altstadt. Während der Führung werden Punkte der Kulturlandschaft sowie die historischen Türme und Verteidigungsanlagen der ehemaligen Reichsstadt Wetzlar erläutert. Die Wanderung findet bei jeder Witterung statt und festes Schuhwerk wird empfohlen. Karten kosten vier Euro.

Die Karten für alle Führungen sind vorab im Internet auf www.wetzlar-tourismus.de, per E-Mail an tourist-info@wetzlar.de oder unter Telefon 0 64 41-99 77 55 erhältlich. Eine Voranmeldung ist erforderlich.