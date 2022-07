Mit der Enwag auf der Spur der Energiefresser

... registriert die Enwag recht genau, wo in Wetzlar wie viel verdient wird - am Stromverbrauch. "Wir merken, dass in einigen Bereichen der Stadt, wo man sich eher ein Elektroauto leisten kann, jetzt mehr Autos installiert werden. Wo die Leute das nötige Kleingeld haben, gibt es direkt mehr Elektrofahrzeuge", erzählt Energieberater Andreas Peters. Auch in Neubaugebieten würden viele Häuser direkt mit einer Wallbox geplant und gebaut. (pre)