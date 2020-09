Mit der Ordnungspolizei auf Kontrolle im Stadtbus

Nur die Marke verrät sie: Die Kontrollen der städtischen Ordnungspolizei im Stadtbus finden überwiegend in Zivil statt. Foto: Pascal Reeber

Wetzlar. Seit in Bus und Bahn eine Maskenpflicht gilt, gibt es Menschen, die sich nicht daran halten - ob nun aus Absicht oder Versehen. Wenn dann Busfahrer darauf hinweisen, sind sie die erste Zielscheibe. Physische Attacken hat es in Wetzlar bisher offenbar nicht gegeben, wohl aber zwei handfeste Fälle von Bedrohung. Seit einigen Wochen fährt die Ordnungspolizei im Stadtbus mit und weist Fahrgäste ohne oder mit falsch aufgesetzter Maske auf ihre Verpflichtung hin.

Seit Beginn der Kontrollen habe man einige Fahrgäste ermahnt, aber kein Verwarngeld erlassen müssen, erläutert Ernesto Castrejón, stellvertretender Einsatzleiter der Ordnungspolizei. "Wir hatten keine Totalverweigerer, die Leute sind einsichtig." Wer das nicht ist, muss zahlen. 50 Euro kostet der Verstoß gegen die Maskenpflicht. Castrejón und seine Kollegen sind meist in Zivil unterwegs. "Wenn wir in Dienstkleidung im Bus sitzen, ist der Überraschungseffekt weg."

Um den Überraschungseffekt geht es auch an diesem Tag. Zu dritt ist das Team der Ordnungspolizei am Leitzplatz in die 14 gestiegen. Der Bus ist nur schwach besetzt, alle Fahrgäste tragen Maske. "Die meisten Fahrgäste halten sich an die Regeln", sagt der Ordnungspolizist. "Häufig ist die Maske einfach nur verrutscht." Dann belassen es die Mitarbeiter des Ordnungsamtes bei dem bereits erwähnten Hinweis.

So wie bei einer jungen Frau in der Linie 13, in die die Ordnungspolizisten am Busbahnhof umgestiegen sind. Die Dame hat die Maske unter der Nase und die Schuhe auf dem Nebensitz. Castrejóns Kollege zeigt seine Marke, spricht die Frau deutlich an. Flugs wird die Maske hochgeschoben, die Füße vom Sitz genommen.

"Insgesamt sind wir mir unseren Fahrgästen zufrieden, die Disziplin ist okay", sagt Manfred Thielmann, Geschäftsführer der Wetzlarer Verkehrsbetriebe. Zu 90 Prozent werde die Maskenpflicht eingehalten. "Wir dürfen den großen Teil vernünftiger Menschen nicht in einen Topf werfen mit den wenigen Unvernünftigen." Probleme, berichtet Thielmann, gebe es vor allem abends und mit jungen Fahrgästen. "Wir werden insbesondere von Älteren aufgefordert, zu kontrollieren."

Wobei in den Stadtbussen nun wirklich niemand behaupten kann, er habe von der Maskenpflicht nichts gewusst. Seit April hängen in den Bussen Hinweisschilder. Seit einigen Wochen werden Durchsagen abgespielt.

Missachtet ein Fahrgast diese Hinweise, bekommen dies in erster Linie die Fahrer zu spüren. "Beschimpfungen und Beleidigungen sind leider Alltag", bedauert Thielmann. Komme es zu Bedrohungen, schreite man rigoros ein und informiere die Behörden, etwa die Polizei. Zwei Mal sei das bisher nötig gewesen. Weigert sich jemand, der Maskenpflicht nachzukommen, darf er aus dem Bus verwiesen werden. "Für die Fahrer wäre das neben ihren Aufgaben zu viel", sagt Thielmann. "Die Fahrer zeigen das Problem an und wir reagieren darauf."

Im Großen und Ganzen sind die Fahrgäste auch an diesem Tag diszipliniert. An jeder Haltestelle ist der gleiche Vorgang zu beobachten: Sobald sich der Bus nähert, werden die Masken hochgeschoben. "Der Klassiker ist, dass die Maske nicht auf der Nase sitzt", sagt Castrejón, während sein Kollege kurz vor der Ankunft am Haarplatz eine Mutter genau aus diesem Grund ermahnt. Ihr Sohn trägt keine Mund-Nase-Bedeckung, muss er aber auch nicht. Maskenpflicht gilt erst ab sechs Jahren.

Ausnahmen gibt es auch aus medizinischen Gründen. "Wir akzeptieren nur fachärztliche Bescheinigungen", erklärt Thielmann. Wer ein solches Attest hat, muss es bei den Verkehrsbetrieben vorlegen und erhält dann eine Bestätigung, die im Bus vorgezeigt werden kann und die der Fahrer erkennt. Vier oder fünf solcher Fälle gebe es in Wetzlar.